Nachtclubs worden avondclubs: ‘Denk je echt dat mensen om twaalf uur gaan slapen?’

Nachtclub Bitterzoet Beeld Joris van Gennip

Direct na het avondeten een club binnenstappen, dansen tot sluitingstijd en tóch om half één ’s nachts op bed liggen. Vanaf 25 september zou een avondje stappen er zo uit kunnen zien.

Dat beeld riepen demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge op bij de persconferentie van dinsdag. Nachtclubs mogen vanaf die datum weer open, maar moeten zich aan dezelfde voorwaarden houden als andere horeca. Een coronatoegangspas is verplicht, maximaal driekwart van de capaciteit aan bezoekers binnen mag én iedereen moet stipt middernacht buiten staan.

Hoewel Amsterdamse nachtclubs blij zijn dat er in ieder geval weer iets mogelijk is, is er tegelijkertijd ook veel onbegrip over de aangekondigde versoepelingen, blijkt uit een rondgang.

Sluitingstijd

Vooral de sluitingstijd van middernacht stuit tegen de borst. “Dat voelt heel scheef,” zegt Pieter Kroon, eigenaar van de Chicago Social Club en voorzitter van het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC). “Iedereen die binnen staat, is gevaccineerd of getest. Dus ik zie gewoon echt niet in wat het coronatechnisch uitmaakt of je om half 12 of om 3 uur ’s nachts staat te dansen.”

Volgens Kroon is de sluitingstijd bovendien ‘naïef’. “Denk je echt dat mensen om twaalf uur hun bed in duiken? Feestjes worden gewoon thuis voortgezet. Alleen zijn ze dan niet meer in een beschermde omgeving. Thuis staat er geen portier en vindt er geen coronacheck plaats. Het enige wat je bereikt is dat je het uitgaan voor mensen mínder veilig maakt.”

Voor Stijn Jesse, eigenaar van Oliva en partner van café Het feest van Joop, is het ook een principekwestie. “Horecaondernemers zijn deze pandemie extreem flexibel geweest. We hebben overal wat van proberen te maken, maar de Formule 1 in Zandvoort was echt een keerpunt. Genoeg is genoeg. In politiek Den Haag is er blijkbaar niemand die weleens naar een kroeg gaat. Niemand die ik ken, kan dit beleid nog uitleggen en begrijpen.”

Náchtclub

Jesse wijst ook naar de maximumcapaciteit van 75 procent. “Maakt het echt wat uit of je 750 of 1000 man hebt rondlopen? Als dat zo is: prima, maar dat cijfer wordt nu nergens onderbouwd. Terwijl voor veel ondernemers de winst juist zit in die 25 procent.”

Zowel Jesse als Kroon betwijfelt of het uitgaanspubliek nu al vroeg op de avond de clubs in zal duiken. Kroon: “Het woord náchtclub zegt al best veel.” Tegelijkertijd is de behoefte om te feesten gigantisch. Jesse: “Zelfs toen iedereen verplicht moest bijven zitten, kwamen mensen naar de kroeg. Dat zag ik toen ook niet aankomen. Wij zijn een feestcafé hè, als je daar normaal iets niet doet, is het zitten.”

Feesten vanaf 14.00 uur

Eelko Anceaux, eigenaar van De Marktkantine heeft meer vertrouwen in de omslag van nacht- naar avondclub. “Vroeger konden mensen zich ook niet voorstellen dat je overdag naar een dancefestival zou gaan. Dansen deed je ’s nachts. Totdat in de jaren negentig iemand zei: we gaan dit overdag doen. Dus waarom zou clubben ook niet overdag kunnen?”

Afhankelijk van het programma kunnen feestvierders komende tijd in de weekenden al vanaf 14.00, 16.00 of 18.00 in De Marktkantine terecht. Al moet het publiek er wel rekening mee houden dat de deuren mogelijk niet direct de 25ste opengaan. “We zijn anderhalf jaar dicht geweest. De eerste uitdaging is nu om alle mensen weer op de juiste plekken te krijgen,” aldus Anceaux.