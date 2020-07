Nachtclubs pleiten voor heropening per 1 augustus

Een eerder feest in De Marktkantine, tijdens Amsterdam Dance Event 2019. Beeld Lin Woldendorp

In het protocol wordt omschreven hoe een vroegere heropening op een ‘veilige en verantwoorde manier’ kan plaatsvinden, zonder dat bezoekers zich in de club aan de 1,5 meterregel hoeven te houden. Dat kan volgens de branche onder meer door het gebruik van het juiste ventilatiesysteem, strikte hygiënemaatregelen en een gezondheidscheck aan de deur.

Want ook met de nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen missen nachtclubs en discotheken ‘perspectief’. Clubs en discotheken mogen op zijn vroegst weer per 1 september open. Het is nog maar de vraag of dat ook gaat gebeuren: volgens minister De Jonge zijn zulk soort evenementen pas weer mogelijk als er een vaccin is ontwikkeld, zo zei hij eerder.

“Dit is niet langer uit te leggen,” zegt regiomanager Eveline Doornhegge van de Amsterdamse tak van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De branchevereniging heeft het landelijke manifest en protocol mede geïnitieerd. “Er is weer verruiming in de maatregelen gekomen, maar niet voor clubs. Het belang van het nachtleven wordt onderschat. Clubs in de stad houden het niet langer vol, ze staan op omvallen.”

‘Klaar voor’

“Net als de luchtvaartbranche willen wij het risico op besmetting beperken door onder meer de juiste ventilatie te gebruiken,” zegt Pieter de Kroon, eigenaar van Chicago Social Club en voorzitter van het Amsterdams Overleg Clubs (AOC), dat zich achter de landelijke actie heeft geschaard. “Met dit plan laten we zien dat we er klaar voor zijn.”

Het nieuwe protocol ligt in het verlengde van de alternatieve plannen die de 26 AOC-clubs − onder meer Bitterzoet, De Marktkantine en Paradiso − in april al aan het gemeentebestuur hadden voorgelegd. Ook nu wil de branche een leeftijdsgrens van 18 tot en met 35 jaar aanhouden, omdat de kans op besmetting onder jongeren klein zou zijn. Daarbij wordt elke bezoeker met een temperatuurscanner gecontroleerd en om doorloop in de ruimte te kunnen waarborgen, wordt een maximumcapaciteit van 75 procent voorgesteld.

Risico

Het openen van clubs lijkt niet geheel zonder risico. Bezoekers van een club in het Zwitserse Zürich moesten na een nacht feesten tien dagen in quarantaine omdat de week erna verschillende aanwezigen positief op het coronavirus werden getest. Ook in Zuid-Korea werd het uitgaansleven na een nieuwe opleving van Covid-19 weer platgelegd.

“Dit kan natuurlijk gebeuren,” erkent ook De Kroon. “Maar door kaartverkoop vooraf te verplichten, houden we inzichtelijk wie er aanwezig zijn. Mocht er dan toch iemand besmet raken, dan kunnen alle gasten eenvoudig worden getraceerd en kunnen ze in quarantaine. Dat ging in Zürich goed en dat kunnen wij ook.”

De AOC-voorzitter wil nogmaals waarschuwen voor de wildgroei aan huisfeestjes en illegale feesten in de buitenlucht. “Wat wordt vergeten is dat mensen daar óók besmet kunnen raken. Daarom zien we het liever gereguleerd gebeuren, bij ons in een veilige omgeving. Ook wat betreft drugsgebruik.”

Het manifest en protocol gaan hand in hand met een een petitie, waarmee zowel ondernemers als gasten worden opgeroepen hun stem te laten horen. “Mocht een eerdere heropening niet mogelijk zijn, dan moet er snel een volgend steunpakket komen,” zegt Doornhegge van KHN. “Want de huidige regelingen zijn bij lange na niet genoeg.”