Nachtclubs Garage Noord en Skatecafé nog niet dicht: contract halfjaar verlengd

Garage Noord zal, net als het naastgelegen Skatecafé, nog tot april 2023 open blijven. Beeld Daphne Lucker

Zelfs de tijdelijke verlenging is een lichtpuntje voor de Amsterdamse nachtcultuur, nu het aanbod van clubs in de stad steeds verder verschraalt. In juni moest De Marktkantine in Amsterdam-West de deuren sluiten om plaats te maken voor woningbouw. Daarmee verdween de laatste undergrounddansplek dicht bij de binnenstad.

Clubs worden al jaren naar de rand van de stad geduwd, maar ook daar is nog nauwelijks plek. Initiatiefnemers worstelen met het vinden van geschikt vastgoed, onder meer vanwege de dichtbevolkte stad, hoge huren en regelgeving. Op dit moment zijn er zes clubs met een tijdelijk huurcontract. Een groot deel daarvan loopt in de komende jaren af.

Daaronder is ook De School, die volgend weekend de deuren voor zestien maanden heropent. De bekritiseerde club in West ging aan het begin van de coronapandemie dicht na een tumultueuze periode, waarin ze onder vuur was komen te liggen in het antiracismedebat en vanwege een aantal incidenten.

