Nachtclubs gaan uit protest vanaf 12 februari open: ‘Dit is het moment’

“Het wordt nu weleens tijd dat de nachtclubs ook gehoord worden. Dat is in twee jaar tijd niet gebeurd, we zijn zelden genoemd in persconferenties, dus nu gaan we het zelf maar doen.” Aan het woord is Pieter de Kroon, eigenaar van de Social Club op het Leidseplein en voorzitter van het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC). Niet alleen in Amsterdam zullen nachtclubs vanaf 12 februari uit protest openen, ook in Groningen, Rotterdam, Utrecht en Haarlem doen clubs mee aan de actie, zegt hij. “Iedereen is ermee bezig.”

Door de coronamaatregelen zijn de nachtclubs in de laatste twee jaar slechts enkele weken open geweest. In andere Europese landen worden veel maatregelen nu losgelaten. In Engeland zijn nachtclubs al sinds juli open en Denemarken gooide dinsdag bijna alle coronamaatregelen overboord, waardoor ook daar weer gedanst kan worden. Maar in Nederland lijkt die versoepeling nog niet in zicht en dat wringt bij de sector.

Wel gaat het kabinet in overleg met de nachthoreca of 1G een optie is, dan komen alleen mensen binnen die vooraf getest zijn. Maandag praat de sector met het ministerie van Economische Zaken. Dat gaat volgens het ministerie over ‘input verzamelen om mee te nemen naar het weegmoment voor het kabinet’. De clubs willen nu openen zoals in de zomer van 2021, met de coronapas en 2G.

Uitlaatklep

“Als we kijken naar wat er nu in de wereld gebeurt, is dít het moment,” zegt De Kroon. “Onze doelgroep gaat er mentaal aan onderdoor, die hebben een uitlaatklep nodig. Die zoeken elkaar nu al op bij huisfeestjes en illegale dansfeesten. Dan kunnen mensen beter bij ons binnen staan, met een goede luchtfilterinstallatie en bewaking.”

Eelko Anceaux, van De Marktkantine in West, sluit zich volledig aan bij De Kroon en zegt niet bang te zijn voor de reacties van de gemeente of overheid, maar er wel benieuwd naar te zijn. “Ik hoop dat het niet de kop in wordt gedrukt, maar dat het een soort kantelpunt gaat worden. Dat de overheid erkent dat dit beleid niet houdbaar is en dat er geen draagvlak meer voor is.”

Volgens Anceaux hebben alle 24 leden van het OAC zich achter de actie geschaard. Onder andere Lovelee, Westerunie, De Melkweg ,Club Nyx, en Shelter deelden de oproep van De nacht staat op, op hun Instagrampagina.

Water staat aan de lippen

Pim Evers, van de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, zegt dat ‘het water aan de lippen staat’ bij veel nachtclubeigenaars. “Het betreft een sector die in principe 96 weken dicht is geweest,” zegt hij. “We zien dat dit een sector is die als eerste werd gesloten, maar als laatste open mag. Dat is financieel een drama.”

Bitterzoet doet ook mee met de actie, vertelt Bas Louwers van de club. “De reden lijkt mij wel duidelijk,” zegt hij. We zijn twee weken open geweest in twee jaar tijd. In de tussentijd kon alles, behalve het nachtleven. Nu zijn wij een keer aan de beurt.” Volgens Louwers is de actie vooral bedoeld ‘om het gesprek op gang te krijgen’. “We willen niet tegen het zere been schoppen, maar vragen ook aandacht. En als we 19 februari open mogen van de overheid, dan willen we best een weekje wachten.”

Gevraagd naar de programmering voor 12 februari moet Anceaux het antwoord schuldig blijven. “We zijn ermee bezig, maar ik denk niet dat het zoveel uitmaakt wie er draait. De belangstelling zal wel groot zijn.”