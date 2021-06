Nachtclubs bereiden zich voor op heropening: ‘Binnen een minuut uitverkocht’

In club Shelter werd eind mei al een Fieldlabexperiment gehouden, waar vijfhonderd danceliefhebbers op afkwamen. Shelter houdt na de versoepelingen de deuren echter nog even dicht. Beeld ANP

Het is een van de meest consequente coronamaatregelen geweest: nachtclubs en discotheken moesten sinds maart 2020 hun deuren gesloten houden. Nu op zaterdag 26 juni versneld stap 4 en 5 van het heropeningsplan worden gezet, mogen ze weer open.

“We zijn blij dat we eindelijk weer genoemd worden,” zegt Pieter de Kroon, voorzitter van het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC). “Het afgelopen jaar is dat er weleens bij ingeschoten. In principe is het super dat we weer open mogen.”

Negatieve test

Een voorwaarde: bezoekers moeten wel eerst negatief testen op corona. De meeste clubs omarmen dat, maar ‘een deel wacht liever tot het vaccin er bij iedereen in zit’, zegt De Kroon. “Sommigen vinden het ook lastig om op korte termijn weer alles open te gooien.”

“Het is nog steeds stressvol, we hebben zelf nog steeds geen 100 procent zekerheid en het lijkt bijna te mooi om waar te zijn,” zegt Junior van Keulen, programmeur bij Club Nyx. “Maar we staan klaar om te openen.”

De queer-vriendelijke club trapt op 26 juni af met een eerste grote feest voor intimi van de club. De week erop wordt de reguliere programmering hervat; de kaarten daarvoor waren binnen een minuut uitverkocht. Van Keulen heeft vertrouwen in het toegangstesten, waarmee de club ook werkt. Negatieve tests worden gecontroleerd met qr-codes.

Twee uur in de rij

Eigenaar Sander Groet van Shelter in Noord en Club Air in Centrum denkt echter voorlopig niet aan openen. “Ik denk dat mensen voor festivals en vakanties wel willen testen, maar niet voor een reguliere clubavond. Bovendien zie je met het EK voetbal dat je tot wel twee uur in de rij staat voor een test. Als de stad straks op stoom komt, heb je het wellicht over 150.000 mensen die voor een avondje uit moeten testen.”

In Shelter vond eind mei nog een Fieldlabexperiment plaats, waar vijfhonderd negatief geteste danceliefhebbers op afkwamen. “Dat hebben we vooral gedaan om te laten zien dat de nachtclubs ook nog bestonden en niet direct dicht hoeven bij een volgende golf,” zegt Groet. Maar was dat een volwaardig alternatief voor een dansavond? “Daarvoor mist de spontaniteit.”

Dicht om middernacht

Voor De Marktkantine vormt het testen voor toegang – mits tijdelijk – geen probleem, zegt eigenaar Eelko Anceaux. Wél een beer op de weg is de mogelijke eindtijd van 00.00 uur.

Horeca mag vanaf de volgende stap in het openingsplan namelijk tot middernacht open blijven; voor nachtclubs is die sluitingstijd (flink) aan de vroege kant. “Dan zie ik niet zoveel kansen voor ons,” zegt Anceaux. “We hebben altijd gezegd: als we open gaan, dan moet dat min of meer volgens de oude norm.”

Club Nyx houdt rekening met een eindtijd van 05.00 uur. Van Keulen: “Mocht dat anders zijn, dan moeten we heel snel omschakelen. Maar dat zijn we intussen ook al gewend.” OAC-voorzitter De Kroon is zelf clubhouder van de Chicago Social Club. “Ik ga sowieso de eerste zaterdagavond dat het kan weer iets organiseren, desnoods tot 00.00, puur om onze gasten weer even te zien.”

Geen zitplaatsen

Radion in Nieuw-West gaat vrijdag 2 juli open, daarna weer elke vrijdag en zaterdag. “Ik ga ervan uit dat dat weer als vanouds is,” zegt eigenaar Frits Zanen. Geen zitplaatsen of afstandsregels binnen dus, mits iedereen negatief getest is. Voor het programma in juli werkt hij samen met zowel grote als kleine promotors die al bekend zijn met Radion.

Zou hij de deuren openen als hij om middernacht moet sluiten? “Ik mag hopen dat iemand in Den Haag wel heeft bedacht dat een nachtclub ook precies is wat de naam zegt. Bovendien zitten overal de terrassen afgeladen met tien man op elkaar, terwijl wij ons continu aan de regels gehouden hebben. Als die eindtijd voor ons zou gelden, dan moeten de clubs misschien ook maar een middelvinger maken en zeggen: we gaan gewoon open.”