Nachtclub Shelter verbiedt telefoons op dansvloer: ‘Je ziet dat mensen constant afgeleid zijn’

Volgens managing director en programmeur Onomé Sarawi staan tegenwoordig te veel mensen de dj te filmen en op de dansvloer op hun telefoon te kijken. “In de club ontstaat een dialoog tussen de dj en de dansvloer,” zegt ze. “Als je goed oplet, wordt er een verhaal verteld. Als je steeds druk bezig bent met je telefoon, dan neem je niet deel aan dat gesprek. We willen echt terug naar het gevoel waarbij het moment, de muziek en dansen het belangrijkst zijn.”

Bezoekers zullen hun telefoon niet hoeven in te leveren of in hun kluis achter moeten laten. In de house- en technoclub komen simpelweg bordjes te hangen dat telefoons verboden zijn. “Als de beveiliging ziet dat je je telefoon toch gebruikt, bestaat de mogelijkheid dat ze hem innemen,” aldus Sarawi.

Even wennen

In veel andere (underground)clubs, zoals De School in Nieuw-West, is het al verboden om foto's en video's te maken en wordt je camera met een sticker afgeplakt. Net als bij de beroemde nachtclub Berghain in Berlijn, waar je er direct wordt uitgezet als je wordt betrapt op het maken van beeldmateriaal. En bij Lofi in het Westelijk Havengebied is het verboden om je flits te gebruiken. Shelter gaat nu dus nog een stap verder.

Marketingmanager Charro-Nathan Tanamal ziet dat vooral de jongste generatie van het uitgaanspubliek ‘constant op hun telefoon zit’. “Natuurlijk doet iedereen het, maar zij moeten echt meer leren genieten van het moment.” Sarawi denkt dat het de komende tijd wennen zal worden voor bezoekers, al denkt ze wel dat het gaat lukken. De club zal zelf nog wel filmpjes en foto's blijven maken om op hun sociale-mediakanalen te plaatsen.

Volgens Tanamal is het tijd dat mensen minder bezig zijn ‘met wat er ergens anders gebeurt of aan de andere kant van de stad’ als ze uitgaan. “Het wordt tijd dat we weer met elkaar in verbinding komen op de dansvloer.”