Nachtclub De School in West sluit de deuren. De club, die de laatste weken ook onder vuur lag in het antiracismedebat, schrijft in een statement dat de financiële situatie het niet toelaat om verder te gaan. Het café en restaurant zullen wel openblijven.

Het was een heftige periode voor het uitgaanscentrum met de verplichte sluiting van niet alleen de nachtclub, maar ook het café, restaurant en de expositieruimte door de coronacrisis. Een verzoek tot verlaging van de huur van het voormalige schoolgebouw waar de LTS in zat, werd door de gemeente Amsterdam niet gehonoreerd.

Black lives matter

Ook lag de nachtclub onder vuur in het antiracismedebat. De broedplaats werd verweten geen statement tegen racisme te maken na de tragische dood van George Floyd. Wereldwijd ontstonden er protesten, veel bedrijven en organisaties spraken hun steun uit voor de Black lives matter-beweging. Maar op de sociale media van De School bleef het stil.

Toen het restaurant op 31 mei wel een foto op Instagram plaatste dat het de volgende dag weer gasten voor de lunch kon ontvangen, leidde dat tot veel boze reacties onder de eigen achterban.

Inzamelingsactie

Een livestream met dj’s, die een week later gehouden zou worden in de nachtclub om geld in te zamelen voor ‘zwarte initiatieven’, werd een paar dagen later in allerijl naar club Radio Radio verplaatst, omdat De School ‘gebrek aan actie en verantwoording’ werd verweten.

In de weken hierna probeerde de broedplaats via social media het vertrouwen van de achterban terug te winnen, maar de kritiek op het uitgaanscentrum zwol aan. Het verwijt was dat het management, de artiesten die draaien in de club en de kunstenaars die exposeren in de expositieruimtes, voornamelijk wit waren. Uit onderzoek van de Volkskrant bleek dat van de laatste honderd artiesten die voor de verplichte sluiting optraden in de nachtclub, een derde van kleur was.

Ook binnen de club zelf rommelde het. Na kritiek op het management vertrok een deel van het personeel. De progressiviteit die de broedplaats sinds de opening in 2016 wilde uitstralen, kreeg het in paar weken tijd als een boemerang terug in het gezicht.

‘Om verantwoordelijkheid af te leggen’ besloten Jochem Doornbusch (eigenaar), Luc Mastenbroek (boeker artiesten) en Lon van den Berg (hr-manager) van De School het gesprek aan te gaan met de community onder leiding van een moderator.

Aan het begin van het gesprek werd duidelijk dat er al langer problemen waren. De creatief-directeur was al een tijd afwezig wegens privéproblemen en alle drie de managers zeiden het probleem ‘onderschat’ te hebben. “De meeste kritiek kwam via de e-mail en we hadden daar geen protocol voor. We zagen alles als incidenten die niet vaak gebeurden, maar nu vragen we ons af hoe we al die tijd zo blind konden zijn?”

Op de vraag waarom een club die inclusiviteit wil uitstralen, een volledig wit management heeft, moest het management een antwoord verschuldigd blijven aan de achterban. Ook zou de buurt, waar overwegend mensen met een migratieachtergrond wonen, nooit bij de broedplaats betrokken zijn. En daarnaast zouden er in het verleden ernstige incidenten zijn geweest met bewakers - gemeld aan het management, maar genegeerd.

Als reactie op de kritiek beloofde het management om twee vrouwen van kleur aan de organisatie toe te gaan voegen, maar wat hun rol zou worden, was nog niet bekend. Daarnaast zou De School met plannen komen om de nachtclub diverser en veiliger te maken. Plannen die nu overbodig lijken te worden door de sluiting.

Hoogstgenoteerde nachtclub

De laatste paar weken heeft het management geprobeerd om een nieuw team te formeren rondom de nachtclub, maar de financiële situatie van De School is dermate slecht geworden dat met de sluiting van de nachtclub een totaal faillissement voorkomen moet worden. Het restaurant en café blijven nu wel open voor gasten.

Met de sluiting van De School verliest Nederland de hoogst genoteerde nachtclub van het land op de ranglijst van beste clubs ter wereld, samengesteld door het Britse tijdschrift DJ Magazine. De club staat op de 39ste plaats.

De School schrijft in een persbericht: ‘Met pijn in ons hart hebben we deze beslissing moeten maken en we willen iedereen bedanken die deze club heeft gemaakt tot wat het is geworden.’