Nachtclub De Marktkantine organiseert protest in de hoop langer te mogen blijven

Beeld Marktkantine

Afgelopen week vertelde Anceaux al in Het Parool dat hij wist dat De Marktkantine een ‘tijdelijk verhaal’ zou zijn, toen hij de club in 2014 opende. Toch hoopt hij in ieder geval tot 17 december door te mogen, in plaats van 1 juli. Op die datum loopt het huurcontract af, dat vorig jaar al met een jaar was verlengd.

“Het zat eraan te komen, toch valt het erg rauw op ons dak,” vertelde Anceaux. “Afgelopen twee jaar zijn we 100 weken gesloten geweest vanwege corona. We zijn net weer open. Over drie maanden moeten stoppen zou een ramp zijn.” De clubeigenaar deed daarom een beroep op de projectontwikkelaar, consortium VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam Development, om de sluiting uit te stellen. “We willen onszelf, maar ook Amsterdam de kans geven feestelijk afscheid te nemen.”

‘Letterlijk op straat’

Anceaux laat donderdagavond weten dat gesprekken met de projectontwikkelaar ‘vooralsnog niets hebben opgeleverd’ en daarom de demonstratie te organiseren. ‘Met dit protest willen wij laten zien dat wij nog niet klaar zijn om te vertrekken en hopen we op coulance van VolkerWessels en Ballast Nedam,’ schrijft de club op Facebook.

‘Steun De Marktkantine en kom op zaterdag 9 april om 20.00 uur naar het plein voor De Marktkantine aan de Jan van Galenstraat 6 en laat van je horen! Op het plein en niet in de club omdat wij straks letterlijk op straat staan.’

Ook is er een petitie gestart met als doel ‘om de Gemeente Amsterdam duidelijk te maken dat het pand aan de Jan van Galenstraat niet gesloopt mag worden en dienst moet blijven doen als culturele haven en ontmoetingsplaats voor het Amsterdamse nachtleven’. Die petitie is inmiddels ruim 4000 keer ondertekend.