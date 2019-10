Nachtclub Claire op het Rembrandtplein gaat sluiten

Club Claire. Beeld Amaury Miller

Drie jaar geleden verkocht dancepionier Duncan Stutterheim de legendarische house- en technoclub Studio 80 en werd het omgedoopt tot Claire. De nieuwe eigenaren, de mensen achter Disco Dolly en Hanneke’s Boom, hebben drie jaar lang geprobeerd met een verfrissende house- en discoprogrammering de club weer levensvatbaar te krijgen, maar tevergeefs.

‘We hebben in de drie jaar van ons bestaan glorieuze momenten gekend, ochtenden toegejuicht en ons idee van een ideale nachtclub met een vooruitstrevende programmering steeds beter tot uiting laten komen,’ schrijft de club in een statement. ‘Echter moeten we onder ogen zien dat rode cijfers niet weg te romantiseren zijn.’

“Het is een onhaalbare kaart geweest met de programmering die wij willen,” vertellen de eigenaren. “Maar we willen er niet nog meer geld in investeren, dus hebben we met alle compagnons de streep getrokken dat het nu genoeg is. Het gaat dicht en verbouwd worden en er komen wat nieuwe jongens bij met een nieuw concept.”

In het weekend van 9 november geeft de club een afscheidsfeest. De weken voorafgaand aan de sluiting is de club gewoon open en ook tijdens ADE zullen er diverse feesten gegeven worden.