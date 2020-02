Nachtbus N86 naar de Bijlmer: ‘Ik heb weleens een mensendrol gevonden’

Nichtjes Fabiana Delgado (31) en Celia Fernandes (31) zijn vrolijk aangeschoten. Beeld Marjolein van Damme

Het is vrijdagnacht 01.39 uur als de nieuwe nachtbus N86, die in een halfuur van het Centraal Station naar de Bijlmer rijdt, arriveert op het Leidseplein. Bij de bushalte staat al wat uitgaanspubliek. Een verliefd stelletje snaait kleverige frietjes uit een zak van de Burger King. Het meisje valt steeds nét niet om, haar vriend slaat zijn arm stevig om haar heen. Op dit tijdstip is het nog redelijk rustig bij de halte. Sommige mensen zeggen de buschauffeur vriendelijk gedag, andere zoeken zo snel mogelijk, zonder iets te zeggen, een plekje in de warme bus die rijdt van ‘Centje naar Bimre’, van Centrum naar de Bijlmer.

Rechtenstudent Sam de Jager (23) vraagt beleefd of hij naast geneeskundestudent Vera (25, wil niet met haar achternaam in de krant) mag zitten. Hij komt net uit de Supperclub, en daarvoor was hij in het casino. De studenten moeten allebei naar de Bijlmer. Vera woont er omdat dat dicht bij het ziekenhuis is, De Jager vindt vooral de ruimte belangrijk. “Al is het minder fijn als je eten of meubilair van de balkons ziet vliegen. In de Bijlmer heb je een gouden regel: je loopt ver van de balkons vandaan, of juist precies eronder.” Voor beiden is de nieuwe nachtbus een uitkomst. “De oude bus deed er zeker drie kwartier over. Ik kwam altijd in een stampvolle bus waar iedereen stomdronken was,” vertelt De Jager. Vera heeft weleens overgegeven in de nachtbus. “Maar ik heb niemand geraakt, het was bij de laatste halte. De buschauffeur liet het me zelf opruimen met een wc-rol.”

In slaap gevallen

Nichtjes Fabiana Delgado (31) en Celia Fernandes (31) zijn vrolijk aangeschoten, ze hebben gegeten en gedronken bij restaurant Chang-I. Normaal gaat Fabiana na een avondje stappen met de eerste trein terug naar Zaandam, maar nu blijft ze logeren bij haar nicht in de Bijlmer. “Deze bus gaat sneller? Helemaal mooi! Vroeger waren we vaste klant bij de Brasil Bar, als we dan om zes uur naar huis gingen deed de bus er nog een uur over.”

Nachtbus N86 Beeld Marjolein van Damme

Luciano da Silva (18) komt net uit Paradiso, hij is verhuizer en moet om half negen alweer aan de bak. “Ik ben een keer in slaap gevallen in de bus en werd wakker op het eindstation, dat was een groot leermoment. Vandaar moest ik nog een half uur lopen om thuis te komen.”

De nieuwe nachtbus brengt vooral uitgaanspubliek naar huis, met een piekdrukte op het Leidseplein. Op de weg terug van Bijlmer ArenA, de eindhalte, is de bus nagenoeg leeg. De bus kachelt in een lekker tempo door de vrijwel lege straten van Oost. In de Wibautstraat stappen twee jongens in, met gitaren op hun rug.

Bowen (22) en Jason (21) studeren media a­an de UvA. De jongens willen niet met hun achternaam in de krant, omdat ze uit Wuhan komen, al willen ze benadrukken dat ze daar al een jaar niet meer zijn geweest. Heel helder uit hun ogen kijken ze niet, maar dat komt door de drank. Vanavond vierden ze Chinees Nieuwjaar. “Ik heb Jack Daniel’s op en wat appelciders,” zegt Bowen. Zijn adem ruikt zuur. “Ik heb al vier keer overgegeven.” De jongens hebben opgetreden met hun eigen liedjes. Vanavond was een ontsnapping aan de stress die ze ervaren als student, zegt Bowen. “Depressie en eenzaamheid zijn nooit ver weg. Universiteiten zouden meer aandacht moeten besteden aan het welzijn van hun Aziatische studenten. We zijn anders dan Europese studenten.”

Eerst koffie

Voor buschauffeur Roland Coleman (31) was dit zijn allereerste rit op de N86. “Ik heb de route eerst goed bestudeerd. Het liefste rij ik in de nacht, dan heeft niemand last van een ochtendhumeur.” Hij rijdt ook op de nachtbus naar Geuzenveld en IJburg: “Het publiek dat meerijdt is altijd een afspiegeling van de bewoners van de wijk.” Als hij op het CS arriveert, zit zijn dienst erop.

Luciano da Silva (18) komt net uit Paradiso. Beeld Marjolein van Damme

De volgende bus vertrekt om kwart voor drie, chauffeur Lotte Kooge (47) neemt de rit over. Eerst haalt ze nog een koffie. De buschauffeurs hebben hun eigen rustplek, boven in het futuristische gebouw midden op het busstation met uitzicht over het IJ. “Wij noemen dit het bordeel, omdat alle muren knalrood zijn,” lacht Kooge. Vannacht is ze de enige vrouw, tussen allemaal mannelijke chauffeurs. “Als vrouw heb ik minder gedoe op de bus. Ik ben niet zo streng tegen passagiers, als ze zich maar gedragen.”

Niet naar Ganzenhoef

Eenmaal achter het stuur moet ze tien keer uitleggen dat dit niet de bus is naar Ganzenhoef is, en nee, ook niet naar het Rembrandtplein. Op het CS stapt filmstudent Nikola Fin (22) in. Hij heeft net een chille shift gehad bij Café De Pont. “Er was een bedrijfsfeestje van mensen van het Jeugdjournaal, die kunnen meer zuipen dan je denkt, maar advocaten zuipen het hardst. Die maken dikke fissa. Bij een advocatenborrel laatst was alle gin en wodka op. Bij het Jeugdjournaal drinken ze liever bier.” Normaal pakt hij de trein naar zijn huis in Dennenrode in Zuidoost. “Daar was ik nu te laat voor. Als ik eenmaal in de nachtbus zit vind ik het meestal wel gezellig. Soms val ik in slaap en dan komt er iemand slapend tegen me aanleunen.” Zijn halte heeft hij nog nooit gemist, dus hij durft het ook nu wel weer aan: even een dutje.

Een magere man checkt in, hij gaat zitten en trekt zijn grijze hoody ver over zijn ongewassen haren. De hele rit slaapt hij voorovergebogen in zijn stoel. “Zwervers of verslaafden zie ik wel vaker in de winter,” zegt Kooge. Meestal laat ik ze even opwarmen. Tenzij ze heel erg stinken.” Stank maakt ze wel vaker mee in de bus. “Ik heb weleens een mensendrol gevonden.” Ze wist dat ie van een mens was, omdat ze geen honden in de bus had gezien. “Ik had geen zin om te wachten tot het schoonmaakteam er was. Dus ik heb een rol wc-papier uit ons rusthok gehaald, en hem opgepakt. Het was wel een mooie drol.”

Jason (21) heeft al vier keer overgegeven. Beeld Marjolein van Damme

Via de Raadhuisstraat rijdt Kooge de Rozengracht op, het is inmiddels bijna drie uur, de kroegen druppelen langzaam leeg. Ze zwaait naar collega’s op de weg. “Rijden in de nacht is leuker, de sfeer is anders, losser,” vindt Kooge. “Mensen zijn uit geweest, meestal zijn ze vrolijk. Ze maken een praatje, luisteren muziek. Ze kreeg al eens een telefoonnummer van een man. Lachend: “Maar die zag er niet uit.” Onveilig voelt ze zich nooit. “We hebben een noodknop waar we op kunnen drukken bij problemen.”

Eerste stop

Bij de halte Leidseplein, de eerste stop na het CS, is het een stuk drukker dan een uur geleden. Er staat een busje van Service & Veiligheid klaar, mocht de situatie escaleren. De Spaanse Maria Hernandez (37) stapt in de bus met een Mexicaanse en Roemeense collega. Het drietal heeft gegeten, gebowld en meegeschreeuwd met Livin’ on a Prayer van Bon Jovi in een karaokebar. Hernandez zorgt dat iedereen veilig thuiskomt: “Noem me niet mama van de groep, dan word ik agressief!”

Ook Justine Vinken (19) en Clarissa Mahanani (20) stappen in op het Leidseplein. De vriendinnen waren uit in Club Maïa, een vriendin werd achttien. Vinken: “Ze mocht eindelijk legaal uit!” Mahanani woont in Duivendrecht, dit is de eerste keer van haar leven in de nachtbus: “Ik fiets altijd, maar al mijn vrienden gingen met het ov.” De ouders van Vinken wonen in Noord, hoezo zit ze nu in de bus naar de Bijlmer? “Ik ga naar Utrecht waar ik studeer. Maandag heb ik een tentamen, maar als ik bij mijn ouders studeer vragen ze steeds van alles, zoals: ‘Wil je een kopje thee?’ Superafleidend.” Op station Bijlmer pakt ze de nachttrein die om vijf uur aankomt in Utrecht. Voor een kater is ze niet bang: “Ik doe niet aan katers.”

Pramesh Sewgobind (21) is blij met de snelle nachtbus, hij woont al zijn hele leven in de Bijlmer. Vannacht was hij bij café Waterkant, niet om uit te gaan, want daar houdt hij niet van. “Uitgaan is mijn werk, ik film feestjes. Morgen slaap ik eerst uit en ’s nachts ga ik weer op pad, naar Vunzige Deuntjes.”

Als de laatste rit van de N86 voltooid is, staat de bushalte bij het Leidseplein nog vol nachtbrakers. Om kwart over vier zit een meisje met knalroze lippen, een imposante afro en gouden oorbellen met twee vrienden samen met een buit kipnuggets in het bushokje. Overal om hen heen staan papieren zakken met halve hamburgers en lege colabekers. “We hadden eten mee en werden daarom bij de vorige bus geweigerd,” zegt Romy. “Ik dacht: ga ik hier een halfuur over huilen in de kou? Nee, mijn eten is belangrijker. Die bus komt zo wel weer.”

De nachtbus naar de Bijlmer door de jaren Er rijdt al vanaf januari 1972 een nachtbus naar Bijlmerdreef en Hoogoorddreef: lijn 79. Sinds 2003 rijdt deze als nachtbus van CS naar het Bijlmerstation via het Leidseplein. Deze lijn stond eerst bekend als lijn 365, vanaf 2008 werd dit lijn 357 – die overigens niet meer via Leidseplein maar Rembrandtplein reed – en drie jaar later 757. Nadeel: de meeste nachtbussen van en naar de Bijlmer nemen een route via de Spaklerweg en Diemen, waarbij om de haverklap wordt gestopt. Een rit tussen het centrum en de Bijlmer kan dan een uur duren. Tegenwoordig staat lijn 757 bekend als N87 – volgt u het nog? – en rijdt daarnaast ook lijn N85 via het Bijlmerstation door naar Gein. De lijnen N85 en N87 dienen als alternatieven voor de nieuwe, snelle N86. Men is sowieso op de andere lijnen aangewezen op de weekdagen en in de vroege ochtend, wanneer de N86 niet rijdt. Door de N86 rijdt er nu zeven keer een bus van het centrum naar de Bijlmer en terug: 00.26, 00.56, 01.26, 01.56, 02.26, 02.56, 03.26 uur. Het prettigste aan lijn N86 is dat ie weer gewoon via het Leidseplein rijdt.

Nikola Fin (22) heeft net gewerkt bij Café De Pont. Beeld Marjolein van Damme

Maria Hernandez (37) heeft gegeten en gebowld. Beeld Marjolein van Damme