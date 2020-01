Nachtburgemeester Van der Geld sinds juni uit functie

Shamiro van der Geld. Beeld Patrick Mordi

Nachtburgemeester Van der Geld is afgetreden in overleg met het bestuur van de stichting. Ramon de Lima neemt zijn rol sindsdien waar. “De titel draagt hij nog wel. Die wil ik niet, want ik ben niet democratisch gekozen,” zegt De Lima.

Volgens De Lima voelde Van der Geld zich niet comfortabel in zijn rol. “In de afgelopen jaren is de rol van nachtburgemeester gegroeid naar een serieuze functie. Zo’n rol moet je wel liggen.” Van der Geld is nog wel met de stichting verbonden. Hij werkt mee aan een aantal verschillende projecten, waaronder een die zich richt op inclusiviteit in het nachtleven.

Zoektocht

Van der Geld werd in februari 2018 verkozen als nachtburgemeester. Die functie zou hij drie jaar vervullen, tot februari 2020. Als nachtburgemeester was hij onder meer aanspreekpunt voor horecagelegenheden en de gemeente over het nachtleven in de stad.

De zoektocht naar een nieuwe nachtburgemeester gaat binnenkort van start. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de stichting. Daarna volgt een selectieprocedure en mogen de definitieve kandidaten campagne voeren. In juni wordt de nieuwe nachtburgemeester gekozen door een jury en publieksstemmen.