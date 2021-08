Nachtbewaker neergestoken bij overval op hotel in Badhoevedorp

Beeld ANP

Het slachtoffer zou tijdens de overval zijn bedreigd, mishandeld en gestoken. Een andere persoon die polshoogte kwam nemen, werd bedreigd met hetzelfde mes. Het gestoken slachtoffer is met een steekwond in zijn been naar het ziekenhuis gebracht. De man was op dat moment aanspreekbaar, meldt de politie.

De twee vermeende daders waren gekleed in donkere kleding en hadden bivakmutsen op, aldus de woordvoerder. Ze zouden op scooters zijn gevlucht in de richting van de Vlierstraat in Badhoevedorp. Volgens de politie is er iets buit gemaakt tijdens de overval, maar is nog onbekend wat precies.

De politie zoekt uit of de overval in verband staat met de verdachte situatie die zaterdagavond werd gemeld in de nabijgelegen Vlierstraat. Daar zouden toen rond 20:45 uur twee mannen in donkere kleding hebben rondgelopen, waarbij ze ‘de buurt leken te verkennen’.