Nabil B. twijfelt weer over rol als kroongetuige

Dat bleek vrijdagochtend tijdens de zitting in de extrabeveiligde rechtbank van Schiphol, waar Nabil B. en Mohammed Razzouki op een inleidende zitting terechtstaan voor de moord op Hakim Changachi, op 12 januari 2017 in Utrecht.



Ook worden zij beschuldigd van de voorbereiding van een liquidatie twee dagen later.



Nabil B. was niet aanwezig, hoewel hij dat wel had gewild. Hij was - vermomd en geschminkt - op een televisiescherm zichtbaar voor de rechtbank en de officieren van justitie.



B. had fysiek aanwezig willen zijn, maar het team getuigenbescherming van het Openbaar Ministerie achtte het te risicovol om hem naar de rechtbank te vervoeren. Buiten de rechtbank hielden zwaarbewapende marechaussee de wacht.



Dilemma

Volgens B.'s advocaten Derk Wiersum en Bart Stapert is 'het dilemma waarin B. zich bevindt alleen maar scherper geworden.' Nabil B. worstelt met de keuze om door te gaan als kroongetuige, sinds de moord op zijn broer Reduan in maart van dit jaar.



Als hij doorgaat brengt hij daarmee zijn familie verder in gevaar, zo schetsten de advocaten, maar als B. stopt als kroongetuige zouden de opdrachtgevers van de moord op zijn broer ongestraft kunnen blijven.



Ook bij een eerdere zitting sprak B. zijn twijfel uit. "Nabil B. wil zijn deel van de deal gestand doen, maar alleen als ook de andere kant zich aan zijn verantwoordelijkheid houdt: basale zorgplicht voor de veiligheid van de familie en het beperken van de persoonlijke en financiële schade," zei raadsman Stapert.