‘Nabil B. gaf moordopdracht vanuit gevangenis – vlak voor kroongetuigedeal’

Advocaat Nico Meijering, die Mohamed Razzouki bijstaat, stelt dat de verklaring van zijn cliënt bevestigt dat kroongetuige Nabil B. onbetrouwbaar is. Een moordopdracht verzwijgen is een doodzonde voor een spijtoptant. Beeld ANP

Razzouki, lang een goede vriend van B., heeft recent tegenover de politie verklaard dat Nabil B. hem naar de plaats had gelokt waar op 17 december 2017 op hem werd geschoten, waardoor hij en een vriend zwaargewond raakten (en een 81-jarige vrouw in haar woning in haar been werd geraakt).

NRC bericht dinsdag over de verklaring.

Advocaat Nico Meijering van Mohamed Razzouki stelt in een toelichting dat de nieuwe verklaring van zijn cliënt bevestigt dat de kroongetuige onbetrouwbaar is en een moordopdracht heeft verzwegen – een doodzonde voor een spijtoptant.

“Mijn cliënt had van Nabil B. in december 2017 het verzoek gekregen ergens 20.000 euro op te halen, waarvan hij 5.000 euro zou mogen houden,” zegt Meijering. “Nabil B. vroeg ook nog in wat voor auto hij reed, hetgeen hij heeft doorgegeven. Toen hij aankwam werd hij niet op dat geld getrakteerd, maar op een kogelregen.”

Uitsluitsel

Aangezien Nabil B. de moordopdracht volgens Razzouki heeft gegeven met de omstreden PGP-Blackberry waarover hij in detentie beschikte, die inmiddels aan het Openbaar Ministerie is overgedragen, zou het daaruit opgediepte berichtenverkeer uitsluitsel moeten geven.

Dat geldt ook voor de berichten uit Razzouki’s eigen PGP, die op de avond van de aanslag op zijn leven in beslag is genomen.

De berichten zijn echter nog niet aan de strafdossiers toegevoegd.

Meijering: “Dat heeft ook een voordeel. Nu kan het Openbaar Ministerie straks niet zeggen dat mijn cliënt zijn verhaal op het dossier heeft afgestemd.”

Schadelijk

Het Openbaar Ministerie wil niet inhoudelijk reageren en stelt alleen onaangenaam verrast te zijn door het naar buiten brengen van Razzouki’s verklaring. Woordvoerder Wim de Bruin: “Dit is trial by media. Heel gevaarlijk en mogelijk schadelijk voor het onderzoek. Daar laten we het bij.”

In de zaak Marengo is op 13 december weer een inleidende zitting.

In die zaak zijn zestien mannen als verdachte aangemerkt van een reeks liquidaties en moordplannen. Hoofdverdachte Ridouan Taghi en diens rechterhand Saïd Razzouki (een oudere broer van Mohamed) zijn nog voortvluchtig.