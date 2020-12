Nabestaanden willen Bouterse achter tralies: ‘Lock him up!’

Deelnemers bij de herdenking van de Decembermoorden vorig jaar in Amsterdam. Beeld ANP

Alles is raar dit jaar, ook de herdenking van de Decembermoorden van 1982. Geen fakkeloptocht, geen nabestaanden die elkaar in de armen vallen, geen Surinaams volkslied dat uit volle borst wordt meegezongen. Het volkslied kwam dit keer uit de computer, en de dertig aanwezigen in kerkgebouw De Duif stonden er stilletjes op 1,5 meter afstand van elkaar naar te luisteren.

Het trauma van 1982

Andere onderdelen van de herdenking waren als vanouds. Namens het stadsbestuur sprak loco-burgemeester Simone Kukenheim over de hechte band tussen Amsterdam en Suriname. “Het trauma van 1982 wordt gevoeld tot op de dag van vandaag,” zei de wethouder over de moord op de vijftien tegenstanders van de militaire dictatuur. “In Suriname, maar ook hier in Amsterdam. Onze gedeelde geschiedenis kent zwarte bladzijden, maar ook bladzijden in veel andere kleuren.”

Indrukwekkend zijn elk jaar opnieuw de verhalen van nabestaanden over de doden van Fort Zeelandia, mannen die ook gewoon mens waren. Radha Gangaram Panday vertelde over haar oom Surendre Rambocus dat hij een voorkeur voor kleding in alle kleuren van de regenboog combineerde met een haperend oog voor de juiste combinatie. Als oom Surendre ging stappen, hielpen Radja en haar zusjes hem met het uitzoeken van de juiste kleding. “Hij was een vrolijke, stoere oom die graag grappen maakte.”

In 1982 deed de militair Rambocus een poging tot een tegencoup. Die mislukte. Hij werd veroordeeld tot een celstraf en enkele weken later in Fort Zeelandia met opgepakte burgers gemarteld en vermoord. Radha vertelde hoe zij op 7 december nog een pakketje naar haar oom in de gevangenis had gebracht, met onder meer een barre en een chocoladeletter uit Nederland. “Na zijn dood kreeg de familie een pakje met persoonlijke bezittingen. Hij had nog een stukje van de letter gegeten. Als kind deed me dat goed.”

‘Lock him up’

Ook een vast onderdeel van de herdenking: een juridische uiteenzetting van advocaat Gerard Spong, doorspekt met schimpscheuten aan het adres van de daders. “Suriname heeft de twijfelachtige eer het enige land ter wereld te zijn waar een tot 20 jaar cel veroordeelde moordenaar vrij kan rondlopen alsof er niks aan de hand is.” De rechtstaat in Suriname is herboren, aldus Spong, maar dat moet volgens de raadsman ook leiden tot voltrekking van het vonnis. “Lock him up!”

Oud-president Desi Bouterse verscheen vorige week voor het eerst voor de krijgsraad om verzet aan te tekenen tegen het vonnis. Daarna kan ook nog een hoger beroep volgen. Volgens Spong hoeft dat allemaal niet lang te duren als er geen nieuwe feiten op tafel komen. “Daarna wordt het spannend. Als Bouterse opnieuw tot 20 jaar wordt veroordeeld, zal er een bevel tot gevangenneming moeten uitgaan. Gaat dat bevel inderdaad worden gegeven? Bouterse heeft het dubbel en dwars verdiend.”

Dat er in Suriname veel is veranderd, bleek eerder op de dag. De herdenking van de Decembermoorden in Paramaribo werd bijgewoond door president Chan Santokhi. Hij nam ook het eerste exemplaar in ontvangst van het boek dat Noraly Beyer schreef over de vijftien doden van Fort Zeelandia. In Amsterdam ging een tweede eerste exemplaar naar Romeo Hoost, de organisator van de herdenking die al die jaren stug bleef doorgaan en zich ook door de corona-crisis niet liet weerhouden.