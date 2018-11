Nabestaanden over Holleeder: 'Het liefst vlieg ik hem aan'

Dag 47: nabestaanden aan het woord

Op dag 47 van het veelvoudige liquidatieproces tegen Willem Holleeder (60) komen met name de nabestaanden van geliquideerde slachtoffers aan bod.



Zij willen schadevergoeding en sommigen zullen in ongetwijfeld emotionele 'slachtofferverklaringen' vertellen hoe hun levens zijn verwoest doordat hun dierbaren uit het leven werden geschoten.



In elk geval zullen nabestaanden van de in november 2005 geliquideerde handelaar in hasj en vastgoed Kees Houtman en zijn vriend Thomas van der Bijl (een in 2006 vermoorde kroegeigenaar die lang in het milieu zat) hun verhaal doen. Zij twijfelen er niet aan dat Holleeder hun naasten heeft laten vermoorden.



Ook in de liquidatiezaak Passage, waarin Holleeders medeverdachten onder wie Dino Soerel levenslang kregen, deden zij hun zegje.



Waarschijnlijk zal ook vastgoedhandelaar David Denneboom een vergoeding vragen van de kosten die hij heeft moeten maken doordat hij in zijn been werd geraakt toen hij in mei 2004 met de malafide vastgoedhandelaar Willem Endstra uit diens kantoor liep op de Apollolaan in Amsterdam-Zuid.



Endstra werd vermoord., Denneboom werd in zijn been geraakt.

De rechtbank verwacht de hele dag nodig te hebben voor de aandacht die de slachtoffers moeten krijgen.



Willem Holleeder ontkent iets met de liquidaties te maken te hebben.