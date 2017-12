Nabestaanden mogen laatste beelden MH17-slachtoffers zien

De tweede: de privacy van andere reizigers die toevallig ook zijn gefilmd. "Derden kunnen deze beelden daarom niet zomaar inzien, laat staan mee naar huis nemen."



Dankbaar

Uiteindelijk heeft het kabinet, vertelt Ploeg, de beelden toch vrijgegeven. "We overleggen als stichting om de drie à vier maanden met het kabinet en daar hebben we deze wens vaak uitgesproken. Uiteindelijk heeft Stef Blok (de minister van Veiligheid en Justitie in het vorige kabinet, red.) het deze zomer voor elkaar gekregen. We zijn daar het kabinet enorm dankbaar voor."



Het vinden van de beelden die ertoe doen is, benadrukt Ploeg, ook nog een lang en ingewikkeld proces. "Schiphol heeft op wel vijftig plekken camera's hangen. Dus als je niet precies weet wanneer jouw dierbaren bij de gate waren, of bij de incheckbalie, dan is het lastig zoeken."