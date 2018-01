Nabestaanden MH17 zien dinsdag laatste beelden dierbaren

Het gaat om de beveiligingsbeelden van Schiphol van kort voor de ramp. De nabestaanden moeten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen en mogen daarna zelf in de beveiligingsbeelden zoeken naar hun familieleden.



Het is niet duidelijk hoeveel mensen gebruik zullen maken van deze mogelijkheid. "Niet iedereen wil of durft," zegt Evert van Zijtveld, voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17. "De confrontatie blijft heftig."



Hij gaat zelf wel in de beelden zoeken, vertelt hij. Van Zijtveld verloor zijn kinderen en schoonouders bij de vliegramp in 2014 waarbij Boeing 777 van Malaysia Airlines boven oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne werd neergeschoten. Alle inzittenden kwamen om het leven.



Lange weg

Nabestaanden moesten lang wachten om deze beelden te kunnen zien, omdat er in eerste instantie geen toestemming was. De beelden waren onderdeel van het strafrechtelijke onderzoek en de privacy van andere reizigers die op de beelden te zien zijn zouden in het geding zijn.



Volgens het Openbaar Ministerie in 2015 was het 'onbegonnen werk om de opnamen van 34 camera's, elk met een duur van verschillende uren, te bekijken en van elke vastgelegde reiziger na te gaan of dit een slachtoffer is van de crash van vlucht MH17'. In de zomer van 2017 kwam toch de toestemming van Stef Blok.



Tijdens de 'kijksessies', die in Zoetermeer plaatsvinden, krijgen nabestaanden drie uur om de beelden door te spitten. Lukt het hen niet om in die tijd hun familieden te vinden, dan mogen ze op een later moment terugkomen. Beelden van familieleden mogen ze meenemen naar huis, maar dan worden eerst de andere zichtbare mensen op het materiaal onherkenbaar gemaakt.