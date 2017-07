Nabestaanden MH17 demonstreren voor Russische ambassade

Er zijn ongeveer vijftien nabestaanden aanwezig. In het park tegenover de ambassade hebben ze een herinneringsbankje met een plakkaat neergezet met de tekst 'Waiting for responsibility and full clarity. In loving memory of all 298 passengers and crew of Malaysia Airlines MH17, July 17th 2014.'



In een brief die de nabestaanden bij de ambassade hebben afgeleverd

uiten ze hun onbegrip over het trage verloop van het onderzoek naar de ramp.



'Niet vaststellen wat er is gebeurd, is onaanvaardbaar,' schrijven de nabestaanden. 'Helderheid is nodig om familieleden de kans te geven voor verwerking. Hoe moeilijk dat voor velen van hen ook is; er zijn veel meer dan 298 levens verwoest.'