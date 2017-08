Nabestaanden flatbrand Diemen doen aangifte tegen gemeente en brandweer

Die hebben volgens brandexpert Fred Vos, die de ouders bijstaat en eigen onderzoek heeft gedaan naar de brand, grote fouten gemaakt, onder meer met de evacuatie. Daardoor bleven Swart en zijn vriendin, die zwaargewond raakte, achterin de flat. Ze werden uren later pas bij toeval gevonden door politieagenten. Voor Swart kwam hulp te laat: hij stierf ter plekke.



Ontmoedigd

Esther Schoen, Swarts moeder, wilde eerder al aangifte doen, maar daarin werd ze voor haar gevoel ontmoedigd door de familierechercheur en het Openbaar Ministerie. "De familierechercheur zei dat aangifte doen niet nodig was omdat er al iemand is opgepakt. Later werd ik door de officier van justitie opgebeld die dat nog eens benadrukte. Ik voel me daardoor geremd om aangifte te doen. Hoe weet ik nu dat ze ook gaan kijken naar de rol van de brandweer? Ik vind het heel vreemd en het voelt als intimidatie," zegt Schoen.



Schoen is vastbesloten om alsnog aangifte te doen. "Allereerst wil ik dat de onderste steen boven komt, maar ik wil ook dat hiervan wordt geleerd. Dit mag niet voor niks zijn gebeurd."



Klacht

Het OM laat in een reactie weten dat er inderdaad contact is geweest tussen de officier van justitie en de nabestaanden van Swart, maar ontkent dat die de familie heeft afgeraden aangifte te doen. "Wij hebben begrepen dat een agent heeft gezegd dat aangifte doen tegen de brandweer niet kan. Dat er alleen een klacht ingediend kan worden. Dat is onjuist. Er kan wel aangifte worden gedaan. Het is alleen niet nodig om aangifte te doen tegen de verdachte, want tegen hem loopt al een strafrechtelijk onderzoek."



De locoburgemeester van Diemen, Lex Scholten, kondigde enkele uren na de brand al 'onafhankelijk onderzoek' aan naar de rol van de brandweer. Dat wordt gedaan door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), een partnerorganisatie van de brandweer, en loopt nog. Het is niet bekend wanneer het onderzoek klaar is.



