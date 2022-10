Nabestaanden en andere betrokkenen herdenken Bijlmervliegramp

De voetafdruk van de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg in de Bijlmer. Op 4 oktober, is het dertig jaar geleden dat de Bijlmerramp zich voltrok. Bij de vliegramp stortte een vrachtvliegtuig van luchtvaartmaatschappij El Al op twee flats in de Amsterdamse Bijlmer neer. Hierbij kwamen 43 mensen om het leven, onder wie de bemanning van de Boeing 747. Beeld ANP

Na een bijeenkomst met toespraken van onder anderen staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) en burgemeester Femke Halsema in het CEC-gebouw, volgt een stille tocht naar het Groeiend Monument. Bij de zogenoemde ‘Boom die alles zag’ - die de crash overleefde - worden de namen van de slachtoffers voorgelezen. Ook is er een minuut stilte. De herdenking, die rechtstreeks is te zien bij de NOS op NPO 2, eindigt met het leggen van kransen.

Net als in voorgaande jaren is er ook dit keer tussen 18.00 en 19.00 uur geen vliegverkeer boven een deel van de Bijlmermeer. “Deze ramp heeft een enorme impact gehad op Nederland en onze organisatie,” zegt Michiel van Dorst, topman van Luchtverkeersleiding Nederland. “We hopen zoiets nooit meer mee te maken.”

Dit jaar is er extra veel aandacht voor de Bijlmervliegramp. Zo heeft KRO-NCRV de vijfdelige dramaserie Rampvlucht, een documentaire en podcast gemaakt. Ook is een aantal boeken erover opnieuw verschenen.

Het vliegtuig stortte op 4 oktober 1992 neer op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg. De ramp kostte aan 43 mensen het leven, onder wie de drie bemanningsleden van de Boeing van El Al.