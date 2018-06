Nabestaanden architect Gran Vista in de clinch met Ymere

Dik Tuijnman ontwierp Gran Vista, het pand gelegen op de hoek van de Jodenbreestraat en Houtkopersdwarsstraat, in 1981. Een gebouw met veel open ingangen en trappen en juist dat zijn trekpleisters voor junks en zwervers, zeggen bewoners. Ze zouden er slapen en hun behoeften doen.



Leonne Bank (69) is dan ook blij dat Ymere het pand vanaf deze week opknapt. "Als ik mijn post pak, moet ik mij over de uitwerpselen heen buigen."



Buurman Année van Veldhoven (71) vergelijkt Gran Vista met de hel van Dante. "Tuijnman was een aardige man en een goede architect, maar al die spelonken en ingangen lokken junkengebroed."



De vele ingangen en trappen waar bewoners zich zo aan storen, zijn juist onderdeel van het monumentale karakter, zeggen vrienden van de architect. Zij komen in het geweer tegen wat zij zien als 'aanranding' van een gebouw dat de eerste tekenen van modern stadsherstel in de oude ­Jodenbuurt kenmerkt.



Vloeibaar

Marina Roosebeek deed in opdracht van Monumenten & Archeologie onderzoek naar na­oorlogs erfgoed. Eind vorig jaar wees ze Gran Vista aan als 'monumentwaardig'.



Roosebeek: "Door de combinatie van wonen, werken en winkelen en de brede toegankelijkheid lijkt het pand een stad op zich. Het gebouw is echt een van de toppers van zijn tijd."