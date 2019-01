Nabestaanden 'Ali Motamed' bang na opleggen sancties Iran

De 56-jarige Iraanse Nederlander was niet de elektriciën 'Ali Motamed' voor wie hij doorging, maar de in Iran ter dood veroordeelde aanslagpleger Mohammad Reza Kolahi Samadi.



"Ik vind het echt schandalig dat de overheid met veel tamtam sancties afkondigt zonder de nabestaanden maar de gelegenheid te bieden zichzelf in veiligheid te brengen," zegt advocaat Richard Korver van de weduwe, zoon en andere familieleden van het slachtoffer. "De familieleden zijn aan het eind van hun latijn."



Sancties

Ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) schreven dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer dat de EU aan Iran mede op Nederlands aandringen sancties oplegt omdat het Iraanse regime volgens veiligheidsdiensten de hand had in liquidaties van staatsvijanden in onder meer Almere (2015) en Den Haag.



In Den Haag is in november 2017 de Iraanse activist Ahmad Mola Nissi (52) vermoord. Zo is 'de Nederlandse soevereiniteit op flagrante wijze geschonden', wat 'onaanvaardbaar' is, schrijft de regering.



De nabestaanden waren pas vlak tevoren in kennis gesteld van het voornemen van de ministers een persbericht uit te brengen over de sancties.



Schuilnaam

Mohammad Reza Kolahi Samadi was in Nederland onder een schuilnaam een nieuw leven begonnen. Hij wordt beschouwd als hoofdverantwoordelijke voor de bomaanslag op 28 juni 1981 op het hoofdkwartier van de Islamitische Republikeinse Partij in Teheran, tijdens een top van partijleiders.



Bij die 'grootste aanslag in de politieke geschiedenis van Iran' vielen 73 doden, onder wie opperrechter ayatollah Mohammad Behesthi, de tweede man achter ayatollah Ruhollah Khomeini toentertijd, en vier ministers. De aanslag wordt jaarlijks nog altijd groots herdacht.



Politieke bzigheden

De in Den Haag vermoorde Ahmad Mola Nissi (52) leidde vanuit Nederland de Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz - die wil dat de provincie Khuzistan onafhankelijk wordt van Iran.



Ook voor die liquidatie lijkt geen ander motief denkbaar dan een motief vanwege zijn Iraanse politieke bezigheden.



