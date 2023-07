Naast Sportpark Kadoelen ligt een ontmoetingsplek voor criminelen: ‘Geen kind fietst meer alleen naar de club’

Leden en bestuurders van de sportverenigingen op Sportpark Kadoelen in Noord voelen zich onveilig; veel kinderen fietsen niet meer alleen naar de voetbal- of hockeyclub. De parkeerplaats is een ontmoetingsplek voor criminelen, waar volgens ouders ook wordt gedeald en getippeld. ‘Deze plek is een blinde vlek.’

Aan het eind van het Vikingpad in Amsterdam-Noord, verscholen tussen het groen en omringd door water, ligt Sportpark Kadoelen. Er zijn een tennisbaan, een kanovereniging, een hockey- en een voetbalclub. Dagelijks gaan tientallen kinderen naar het park om te sporten of activiteiten bij te wonen van buitenschoolse opvang Kids Aktief.

Maar het is er ook onveilig, zeggen de verenigingen en bezorgde ouders wier kinderen sporten op het park. Vorige week was de parkeerplaats bij het sportpark het decor van een schietpartij waarbij de 43-jarige crimineel Dwight Mook omkwam. Omdat het incident aan het eind van de middag plaatsvond, waren er ook kinderen op de clubs aanwezig.

Volgens Natasja van Dijk, voorzitter van SV Kadoelen, is het al jaren hommeles rondom de velden. Haar eigen zoon werd elf jaar geleden overvallen, eind 2020 waarschuwde de club ook voor straatroven. “Het is een plek die redelijk onbeheerd is,” zegt Van Dijk. “Er heerst een enorm gevoel van onveiligheid.”

Blinde vlek

De sportverenigingen begonnen zaterdag een petitie waarin ze de gemeente oproepen actie te ondernemen. Die was woensdag meer dan 1300 keer getekend. Volgens zeker tien betrokkenen wordt er op de parkeerplaats en naastgelegen skatebaan rondgehangen en staan er vaak groepjes auto’s en taxi’s in de hoeken. Ze zeggen dat er wordt gedeald, getippeld en gesmiespeld – zodra iemand komt aanlopen, schieten de aanwezigen uiteen.

“De ingrediënten voor deze plek zijn uniek,” zegt Rob ten Napel. Zijn kinderen voetballen bij SV Kadoelen en gaan naar de bso in het sportpark. “Het is dichtbij de Ring, er zijn vluchtroutes voor scooters en het is vanaf geen enkele woning zichtbaar. De weg is doodlopend, dus er rijden niet zomaar auto’s langs. Het is een blinde vlek.”

“Ik kom hier niet na half negen ’s avonds,” zegt een buurtbewoner, hond aan de lijn en rode ballenwerper in de hand. “Maar ook overdag zitten er mensen op die parkeerplaats. Ze wachten, hangen, praten met mensen in andere auto’s. Het mag allemaal, maar de sfeer is unheimisch.”

Politietoezicht

Voorzitter Van Dijk vertelt dat ze de kantine van voetbalclub SV Kadoelen in de avond nooit in haar eentje kan afsluiten. En wanneer er in het weekend vroege wedstrijden zijn voor de jongste jeugd, en ze rond 7.15 uur aankomt om de boel te openen, ziet ze vaak dat er getippeld wordt. Van Dijk: “Er komt geen kind meer alleen naar de club fietsen. Dat is niet normaal.”

Wat er precies gebeurt op het terrein, vinden velen moeilijk te zeggen. Een 18-jarig lid van kanovereniging Viking (“Graag anoniem, ik hoef geen ruzie met die types”) zegt: “Op woensdag hebben wij clubavond, dan borrelen we in het clubhuis. Rond middernacht rijden de auto’s hier af en aan. Dat is apart, want je weet dat ze hier niks te zoeken hebben.”

Anderhalf jaar geleden liet het stadsdeel in een mail, ingezien door Het Parool, weten dat de verlichting zou worden opgeschroefd en dat de bosschages rond de ingang van hockeyclub AMHC Fit zouden zijn gesnoeid om meer doorzicht te creëren. Ook zou het politietoezicht en de handhaving in het najaar van 2021 zijn opgeschaald.

Honderden kinderen

De situatie is ondanks de eerder getroffen maatregelen nog steeds zorgwekkend, zegt Jeroen Elshoff, wiens dochter hockeyt bij Fit. “Dat dit een ontmoetingsplek is voor criminelen, is ontzettend merkwaardig,” zegt hij. “Er komen hier tijdens het seizoen honderden kinderen per dag. Als de schietpartij een maand eerder had plaatsgevonden, voor de vakantie, waren de gevolgen niet te overzien geweest.”

De politie zegt te weten van gevoelens van onveiligheid onder de buurtbewoners en leden van de sportverenigingen. “Het is een afgelegen parkeerplaats, dicht bij de Ring, met veel verkeer,” zegt de woordvoerder. “Net als op meerdere parkeerplaatsen in Amsterdam zullen ook hier criminelen afspreken.” Dat de parkeerplaats wordt gebruikt om te tippelen, is bij de politie niet bekend.

Ook de gemeente zegt bekend te zijn met meldingen van hangende jeugd en vervuilingen van de openbare ruimte. Het terrein ligt vaak bezaaid met lachgaspatronen. Bovendien worden er volgens het stadsdeel veel bouwmaterialen opgeslagen op de parkeerplaats en wordt er afval gedumpt. ‘Het is er zeer rommelig,’ schrijft stadsdeelvoorzitter Brahim Abid in een brief. ‘Dat nodigt uit tot verdere normvervaging.’

Hoogste prioriteit

De gemeentelijke handhaving zal daarom worden opgeschroefd en ook de politie gaat de locatie meenemen in de surveillance. Daarnaast wordt de verlichting aan het Vikingpad en het Kadoelenpad verbeterd.

Dat is niet genoeg, vinden de sportverenigingen. Zij willen dat er ook cameratoezicht komt. Van Dijk: “De gemeente en politie zeggen dat camera’s het probleem alleen maar verplaatsen. Maar het is nu zover geëscaleerd dat ik denk: als het allemaal maar niet meer híér gebeurt.”

“Eigenlijk komt de gemeente met precies dezelfde oplossingen als anderhalf jaar geleden,” zegt Elshoff. “Schandalig. Er komen hier zoveel kinderen, dit zou de allerhoogste prioriteit moeten hebben.” De stadsdeelvoorzitter gaat binnenkort met de verenigingen in gesprek.

Over de auteur: Madelief van Dongen is nieuwsverslaggever voor Het Parool. Ze schrijft over allerlei Amsterdamse onderwerpen, van toeristenbeleid tot gekraakte panden, en doet live verslag van gebeurtenissen in de stad.