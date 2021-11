Naast poppen van kleur nu ook poppen met uiterlijk van iemand met down: ‘Herkenning is nodig’

Beeld Nina Schollaardt

Bij binnenkomst van Coloured Goodies in de Van der Pekstraat in Amsterdam-Noord word je overspoeld door de grote verscheidenheid aan poppen. Op de ene plank staat een rij poppen met albinisme, een aandoening waarbij er geen pigment wordt gecreëerd in het haar en de huid, en vanaf de andere kast kijken zwarte poppen met afrohaar en dreads je aan. Poppenkostuums en accessoires in alle soorten en maten hangen aan de muur, van Afrikaanse pakjes tot mini All Stars. Het past allemaal maar net in de krappe zaak. Eigenaresse Ellen Brudet: “Ik zeg altijd: een kleine winkel met grote idealen.”

Haar idealen zijn onder meer kinderen van kleur, met een huidaandoening of een beperking normaliseren. Toen Brudet geen geboortekaartjes met een zwarte baby kon vinden, creëerde ze zelf haar eigen kaarten. Later ging ze ook poppen van kleur ontwerpen en produceren. Huidaandoeningen, zoals wijn- en pigmentvlekken, worden met de hand geschilderd en de kapsels worden zelf gekapt door het team van Coloured Goodies. Vanaf 2011 stond Brudet met de poppen op markten in Noord en in 2016 opende ze een eigen winkel.

Naast de gekleurde poppen, die extra aandacht kregen toen rapper The Game een Coloured Goodies-pop deelde op social media, verkoopt ze nu ook poppen met het downsyndroom. “Dat is altijd een droom van mij geweest. Ik heb namelijk een nichtje met syndroom van Down. Kinderen met down moeten niet worden aangekeken alsof ze zielig zijn.”

Ook de poppen met down zijn in verschillende tinten verkrijgbaar. Ze hebben allemaal een naam; vernoemd naar kinderen met down die Brudet persoonlijk kent. Zoals de Romy Doll, een witte pop met blonde haren en een pony. Die is geïnspireerd op Romy (10), een meisje dat Brudet ontmoette via een modellenbureau. “Ze noemt mij nu tante Pop,” vertelt ze lachend.

Coloured Goodies met eigenaresse Ellen Brudet. Beeld Nina Schollaardt

Herkenning

De Shaheem Doll, een zwarte pop met krullen en een bril, is geïnspireerd op de 18-jarige poppenwinkelmedewerker Shaheem, die ook het syndroom van Down heeft. “Ik zie aan ze dat ze zichzelf herkennen; dat is prachtig om te zien. Romy noemt haar pop ‘mini-Romy’ en Shaheem riep: ‘Dit ben ik.’ Die herkenning is nodig bij kinderen.”

Die herkenning is namelijk precies wat Brudet zelf gemist heeft als Surinaams-Nederlands meisje. Poppen die op haar leken bestonden simpelweg niet. “Ik had een witte moeder met blauwe ogen en rood haar,” zegt ze terwijl ze naar een pop op de toonbank wijst die gebaseerd is op haar overleden moeder. “Zij zei wel hoe prachtig ik was, maar als de maatschappij jou dat niet laat zien ga je het niet geloven. Dat is heel gevaarlijk in de levensjaren van een kind, want zo creëer je een identiteitscrisis. Kinderen moeten zichzelf kunnen herkennen.”

Kinderen kopen ook poppen die juist níet op henzelf lijken. Brudet: “Vanochtend kwam een wit kindje in de winkel die iets mocht uitzoeken voor haar verjaardag. Haar moeder vertelde dat ze juist geen witte pop wilde – ze moest en zou een zwarte hebben.”