Naar Schiphol nu ook met de Smarts van Car2Go

Veel koffers krijg je niet weggestouwd in een Smart. Wat op zich geen probleem is, want de meeste Smart­rijders gebruiken het miniformaat autootje voor korte ritjes. Voor de gemid­delde Schipholganger geldt dat er over het algemeen wel veel wordt meegesleept. Conclusie: aan een Smart lijk je niet veel te hebben als vervoermiddel van en naar de luchthaven.



Daar denken ze toch anders over bij Car2Go. Het deelconcept was alleen beschikbaar in de stad. Je kon er wel mee naar de luchthaven rijden, maar je mocht hem er niet achterlaten, waardoor de elektrische auto's afvielen als vervoermiddel.



Zestien plekken

We beginnen bescheiden, zegt Olivier Reppert, algemeen directeur van het internationale bedrijf. "In Amsterdam hebben we al voet aan de grond, maar er is vraag naar vervoer tussen de stad en de luchthaven, daar spelen we op in. Dit is extra, voor mensen die in een eigen auto willen."