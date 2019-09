Naar je werk op Schiphol? Pak eens de fiets

Fietsers rondom Schiphol. Beeld Marc Driessen

Het is niet dat het overdreven ver is, het vóelt vooral als een enorme afstand. Vliegtuiggeraas, eindeloze parkeerplaatsen, een penetrante kerosinegeur: dit is duidelijk niet Amsterdam. Maar als je weet hoe je moet fietsen is het domweg een kwestie van doortrappen. Vanaf de sluis achter het Olympisch Stadion, als je het gevoel hebt dat je de stad achter je laat, is het nog net iets meer dan negen kilometer fietsen: doe je op je gemak, dan ben je in een half uur op je bestemming.

Fietsen naar Schiphol: het kan gewoon. Bijna verrassend, want de luchthaven ten zuidwesten van Amsterdam is allesbehalve een plek voor fietsers. Naar Schiphol ga je met de auto of de trein, als het zo uitkomt kan je ook prima de bus nemen. Maar dat je de luchthaven per fiets gemakkelijk kan bereiken, dat is iets waar niet iedereen zich van bewust is.

Schiphol wil dat daar verandering in komt. Niet dat van reizigers onmiddellijk wordt verwacht dat ze hun koffer onder snelbinders knopen en voortaan zichzelf naar de luchthaven trappen, maar waarom zouden niet meer werknemers gebruik gaan maken van de fiets om van en naar hun werk te reizen, zegt André van den Berg, commercieel directeur bij de Schiphol Group. “De fiets is stiekem heel voor de hand liggend als oplossing voor ons bereikbaarheidsprobleem.”

Want met de fietsbereidheid van Schiphol-medewerkers is het niet denderend gesteld, vooralsnog. Van de 66.000 mensen die op de luchthaven werken, komen er ongeveer 4000 op de fiets. Dat moet beter, zegt Schiphol, vandaar dat het maandag de ambitie uitsprak om dit aantal te laten stijgen. Fietsprogramma GoingDutch houdt concrete plannen in om het fietsen naar en op de lichthaven te stimuleren. De infrastructuur moet beter, er moet meer gelegenheid komen om fietsen te stallen en er zou een goede fietsenmaker moeten komen.

Schiphol en het ministerie van Infrastructuur investeren in het verbreden van snelfietspaden tussen Hoofddorp, Schiphol en Amsterdam. Ook worden kruispunten veiliger gemaakt en moeten er snellaadpunten komen voor e-bikes. Daarbij gaat Schiphol aan de slag om fietsen financieel aantrekkelijk te maken.

Cultuuromslag

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven noemt de fiets het ‘geheime wapen tegen de drukte’, die vooral in de Randstad ook de komende jaren nog enorm zal toenemen. Volgens de staatsecretaris valt er juist voor Schiphol nog winst te halen: “Naar schatting 30 tot 40 procent van de mensen werkt binnen vijftien kilometer van de luchthaven.”

Actie is nodig, zegt Van den Berg. “Ik kom regelmatig op de racefiets naar Schiphol vanuit Woerden. Dat is heerlijk fietsen, maar zodra je de luchthaven nadert, wordt het veel minder. De fietspaden zijn slecht, je staat niet zelden vreselijk lang te wachten voor rood licht. Ik krijg daar altijd het gevoel dat ik er helemaal niet toe doe.”

Vanuit Amsterdam is het dus allemaal opvallend goed te doen: daar waar de auto’s de Schipholtunnel induiken, kunnen fietsers zelfs gebruikmaken van de speciale fietstunnel ernaast. Zo dramatisch is het allemaal niet gesteld met de faciliteiten, toch? Volgens Van den Berg moet er vooral een cultuuromslag plaatsvinden. “Het moet jaloersmakend zijn als je bij de koffieautomaat vertelt dat je op de fiets bent gekomen.”