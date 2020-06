Naar het Westelijk Havengebied voor een startpakket lachgas

Amsterdam, 13 juni 2020. Lachgasverkoper PartyGas24 aan de Limmerick in Westpoort. Een pallet lachgas achterin een bestelbusje op Limmerick waar het bedrijf PartyGas24 opereert. Beeld Marc Driessen

Auto’s scheuren zaterdagnacht af en aan bij het bedrijf PartyGas24 aan het Limmerick dat een assortiment aan lachgas verkoopt: lachgastanks tot en met 15 kilo voor 259 euro, lachgaspatronen, ballonnen en een lachgas-startpakket. Het is druk, even na twaalf uur in het donkere en uitgestorven Westelijk Havengebied. Auto’s parkeren pal voor de zaak waar de rolluiken omhoog zijn getrokken. Kopers lopen met volle tanks heen en weer naar hun auto. Hoewel PartyGas24 ver uit het centrum ligt – zo’n twintig minuten rijden met de auto – weerhoudt dat jongeren niet hier te komen.

Twee mannen van een jaar of 25 die wat flessen in hun achterbak hebben gedeponeerd, willen net de straat uitrijden richting binnenstad. “We gaan het vanavond verkopen,” zegt een van hen. Veel meer wil hij niet kwijt. Ze moeten snel door. Maar als dit straks wordt verboden, vindt hij dat wel vervelend. “Ik ga dat in mijn zak voelen,” zegt hij.

Vijftig patronen

Twee mannen in een rode bestelbus hebben dertig tanks ingeslagen. Ze gaan die rondbrengen bij de horeca, zeggen ze. “Rond 7 uur halen we de lege tanks weer op,” zegt de bestuurder van de bus.

Een andere jongen van ongeveer dezelfde leeftijd heeft zojuist voor 22 euro een doos met vijftig lachgaspatronen gekocht. “Dit is voor eigen gebruik: voor mijzelf en mijn vrienden. Ik gebruik ongeveer eens in de drie weken lachgas. Het is niet zo dat ik er afhankelijk van ben, maar het is leuk,” zegt de jongen die hier sinds een maand lachgas koopt.

Als er straks een verbod komt op de verkoop van lachgas voor recreatief gebruik dan zit hij daar niet mee. Hij vindt wel een ander adres. “Er zullen gasten zijn die het vanuit hun woning of box verkopen. Daar maak ik me niet druk om.”

Zenuwschade en verlamming

Burgemeester Halsema heeft eind vorig jaar handel op straat zonder vergunning verboden. Op evenementen mag ook geen lachgas meer worden verkocht. Lachgas, dat populair is onder jongeren, kan zenuwschade en verlamming veroorzaken en is bij veelvuldig gebruik verslavend. Ook is een aantal verkeersongelukken gebeurd door jongeren die lachgas hadden gebruikt.

Rond half twee lopen twee mannen vanuit het bedrijf naar hun auto. Het blijken twee van de drie eigenaren te zijn van PartyGas24. Ze zijn hun onderneming zo’n anderhalf jaar geleden begonnen, zeggen ze. “Het is daarna een beetje uit de hand gelopen met deze zaak,” zegt een van hen. “Vooral in het begin liep het erg goed. De drukste tijden liggen tussen 20 en 21 uur en 12 en 2 uur ’s nachts.”

Hun namen willen ze niet geven, wel dat ze nog student zijn. Twee van hen studeren Business Studies, de derde elektrotechniek. Uit de Kamer van Koophandel blijkt dat het bedrijf in handen is van Ivar Vethman (23), Sander Derks (24) en Daniel Inder Hopman (24). Hun bedrijf is opgericht in september 2019.

Negatief imago

Hun klanten zijn voornamelijk handelaren, zeggen ze, die het lachgas verkopen aan de horeca of avondwinkels. De meesten nemen minimaal tien stuks tanks mee.

Hoeveel tanks en patronen er op een dag doorheen gaan, willen ze niet zeggen. “Lachgas heeft een negatief imago gekregen na Koningsdag toen er overlast van was. En dan komt corona er ook nog overheen,” zegt de student Business Studies.

Ze verkopen in ieder geval niet meer zoveel als in het begin, zeggen ze. “Festivals nemen niet meer af en de gemeenten wil er niet meer aan. De horeca zelf komt hier ook niet meer naar toe,” zegt hij.

Relaxen

De verkoop trekt inmiddels wel weer een beetje aan. “Als het goed weer is, zoals zaterdagavond, dan komen de klanten weer. Mensen willen toch een beetje relaxen.”

De drie studenten zijn er laconiek onder als er een verbod komt op de verkoop van lachgas voor recreatief gebruik. “Dan brengen we de lege flessen naar een oudijzerboer en gaan we verder met de verkoop van patronen. Of we gaan onze scriptie schrijven.”