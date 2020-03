Naar het strand

2019-03-10 00:00:00 DEN HAAG - Onstuimig weer in Scheveningen. Vanwege harde wind en harde windstoten geldt zondagmiddag voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Brabant en Limburg code oranje. ANP KOEN VAN WEEL Beeld ANP

Hoi oma, ik bel even om te vragen hoe het met jullie gaat.

“Hartstikke goed hoor. Het is mooi weer, ik denk dat het druk gaat worden op het strand.”

Ik denk het eerlijk gezegd niet. Het is vandaag alweer een stuk ernstiger dan gister. Het land gaat op slot. Net als Italië en België. Het is nu echt belangrijk dat je zo veel mogelijk binnen blijft, oma.

“Nou, we waren ook niks van plan hoor. Ja, misschien even bij Greet en Piet op bezoek.”

Dat is geen binnenblijven.

“Je broertje kwam nog paracetamol brengen, twee doosjes. Ontzettend lief van hem. Hier zijn de schappen nog redelijk vol. Maar ik ga niks extra inslaan. Wij eten toch niet zo veel. Hoe gaat het met mama?”

Mama is ziek. Daar mag jij niet bij in de buurt komen. Ze is verkouden en heeft ontzettende hoofdpijn.

“Ik ging gister even langs om een bloemetje te brengen. Ze heeft het zwaar te pakken, ja.”

Je mag haar geen bloemetjes brengen, oma. Dat weet je toch?

“Dat snap ik. Maar ik heb het gewoon even afgegeven aan de deur. Ik ben niet naar binnen gegaan, hoor. Misschien dat we straks even met de honden gaan lopen. Dat kan geen kwaad, want dat is buiten.”

Dat kan wel kwaad. Doe maar niet, de honden redden zich wel.

“Nou, we zien wel even.”

Ik kan de komende twee weken niet naar jullie toe komen. Ik ben in te veel openbare ruimtes geweest. Zaterdag heb ik zelfs nog op een terrasje gezeten.

“Wat heerlijk!”

Nee, dat was ontzettend dom van me. Nu kan ik de komende weken niet naar jullie toekomen. Jullie zijn allebei boven de 85. Weet je wat dat betekent?

“We zullen voorzichtig doen. Nee echt, we zijn niks van plan.”

Er zijn niet genoeg plekken in het ziekenhuis oma. En dan gaan ze mensen boven de 80 niet opnemen.

“Vreselijk hè, voor al die mensen. Hoe gaat het eigenlijk met je geliefde? Is hij ook bij jou in Amsterdam?”

Hij zit ook binnen. Met zijn kinderen in Hilversum.

“Wat een gedoe. Nou, met ons gaat het prima lieverd. Bedankt voor het bellen. Tot snel! Daaag!”