Naar garage De DS Keyzer ging je ook als je auto niét kapot was

Je kon er ook terecht als je auto nog als een zonnetje reed. Garage De DS Keyzer in Oud-West was een ontmoetingsplek voor liefhebbers van de betere Franse auto én voor buurtbewoners die trek hadden in koffie en een praatje. Maar die tijd is voorbij. In de zomer van 2020 doekte eigenaar David Kostelijk na 39 jaar zijn bedrijf op. Hij verkocht het pand aan ondernemer Daan Lucas, die er nu experience design studio Random uitbaat.

Het leegruimen van de garage aan de Gillis van Ledenberchstraat werd onderwerp van de korte documentaire van regisseur Doret van der Sloot. Zij toont hoe een autogarage ook een clubhuis kan zijn waar mensen niet alleen voor motorblokken, maar ook voor elkaar zorgen.

De DS Keyzer was toch al een zeer atypisch autoherstelbedrijf. Dat had niet in de laatste plaats te maken met het type auto waaraan werd gesleuteld. De DS, een stijlvol model van Citroën dat ook onder de bijnaam Snoek bekend is en al sinds 1975 niet meer wordt gemaakt, heeft een bepaald soort eigenaar, zo blijkt. Monteur Jaap Vriens zegt het zo: “Een Opel is een vervoersmiddel. Een DS is een lid van de familie.”

Die familie heeft aan Kostelijk een vader van het type ‘rustig maar, alles komt goed’. Zijn eigen werkwijze – de garage oogt als een museum van auto-onderdelen waarvan de inventarislijst in een ver verleden is zoekgeraakt – acht hij eigenlijk ongeschikt voor deugdelijke bedrijfsvoering: “Zoals ik het doe, doen eigenlijk alleen mensen het die een beetje gek zijn.”

Toch heeft zijn garage een trouwe klantenkring verzameld. Kostelijk nodigt de DS-rijders allemaal uit om – naar goed Frans gebruik – nog een laatste keer wijn en stokbrood te komen nuttigen tussen de krikken, radiatoren en jerrycans. Dan blijkt dat Kostelijks oud-medewerker Henk afwezig is. Henks verhaal blijft enigszins versluierd, maar duidelijk is dat zijn afglijden de garagehouder veel verdriet doet. Het zijn geen emoties die je heel vaak ziet als je een willekeurige leaseauto naar de dealer brengt voor een grote beurt.

Hetzelfde geldt voor Kostelijks reactie als hij vertelt hoe hij uiteindelijk tot de beslissing kwam zijn zaak op te doeken. Op zijn missie het moment voor te zijn dat hij lichamelijk niet meer in staat was onder de carrosserie van een Citroën te duiken, noemde hij in zijn ogen ‘een veel te hoog bedrag’ bij een potentiële koper van het pand. Tot zijn verbazing werd de prijs geaccepteerd. Maar het vertrek stemt hem uiterst weemoedig. “Dan heb je een paar miljoen. Maar wat heb je daar aan?”

