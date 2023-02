Naar een zorgboerderij of bakkerij: op deze dagmarkt zien jongeren met een beperking wat ze wél kunnen doen

Van kaarsen maken en broden bakken tot dozen vouwen en kippen voeren: jongeren met een beperking kunnen zich dinsdag oriënteren op de dagmarkt voor dagbestedingen. ‘Hier zien ze direct wat mogelijk is.’

De hotdogs, de warme chocolademelk, het popcorn en andere versnaperingen die te krijgen zijn op de dagmarkt voor dagbestedingen en vrijetijdsbestedingen voor jongeren met een beperking, vallen goed in de smaak. Zo goed zelfs, dat de zwaar autistische Naoual (14) het liefst hotdogmaker wil worden als ze straks klaar is met school. Haar klasgenoot Liza (16), die licht verstandelijk gehandicapt is, wil nagelstylist worden en legt daar direct een confronterend punt mee bloot. Want niet alles wat deze jongeren straks na hun 18de willen worden, is haalbaar.

Begeleider Danicha gaat er voorzichtig mee om. “We proberen hun toekomst zo goed mogelijk te organiseren. Zo’n dagmarkt helpt, omdat ze direct kunnen zien wat er mogelijk is. Als iemand zoals Liza zegt dat ze nagelstylist wil worden, dan gaan we niet direct haar droom kapotmaken. Natuurlijk niet. Zij mag ook dromen. Het geeft ons vooral richting om met haar mee te denken. Misschien kan ze wel iets anders met beauty doen, bijvoorbeeld. We zijn continu aan het zoeken naar wat wel kan en waar de jongeren zelf blij van worden.”

Leerplicht verlengen

Waar middelbarescholieren in het regulier onderwijs naar studiebeurzen gaan, kunnen jongeren met een beperking sinds vorig jaar naar de jaarlijkse dagbestedingsmarkt in Zuidoost. Een markt met meer dan vijftig aanbieders van dagbestedingen, woonlocaties en vrijetijdsactiviteiten, georganiseerd door schoolbesturen Dynamica XL, Orion, Kolom, Kentalis, Visio en gemeente Amsterdam.

Zo kunnen alle jongeren uit Groot-Amsterdam op één dag op één locatie zien waar ze heen kunnen. Een zorgboerderij bijvoorbeeld of een bakkerij, een werkplaats, of onder begeleiding de straten in Amsterdam aanvegen. Voor ouders is er de mogelijkheid om workshops te volgen over bijvoorbeeld het financieringsvraagstuk en om direct vragen te stellen bij de zorgaanbieders.

Thijs (16) en zijn vader Eric Boor (62) hebben nog niet echt een plek gevonden waar Thijs, die het syndroom van Down heeft, later heen kan. Hij houdt van gymmen en dansen en heeft voor werkjes nu nog heel veel begeleiding nodig. Het liefst ziet Boor dat zijn zoon nog even op school kan blijven.

“Het sneue is dat de leerplicht tot 18 jaar is. Thijs, en veel jongeren zoals hij, ontwikkelingen zich op latere leeftijd beter. Hij heeft de afgelopen jaren meer groei doorgemaakt. We proberen zijn school te verlengen tot zijn 20ste. Daar hebben we een aanvraag voor gedaan, maar dat is nog niet zo makkelijk.”

Niet-aangeboren hersenletsel

Wat ook niet makkelijk is, zijn de talloze regelingen en formulieren die veel ouders moeten invullen om de zorg voor hun kind te regelen. Aanspraak maken op de Wmo-regelingen of Wajong-uitkeringen. Of toch een Wlz-regeling, pgb. Wel of geen dubbele kinderbijslag, en wat gebeurt er als het kind straks 18 is?

Voor Zahra Moftakhari (56) en haar zoon Ali Mohebi (17) is het extra lastig, vertelt de moeder. “Wij krijgen een deel van de verzekering en een deel via andere regelingen. Ali heeft namelijk niet-aangeboren hersenletsel. Hij is toen hij 18 maanden was, aangereden door een taxi.”

Ze weet de datum nog. “11 juni 2007. Hij was samen met zijn vader op stap. Achter de Dam, achter het Paleis, gebeurde het. Ali werd geraakt, viel met zijn hoofd op de grond en heeft sindsdien hersenletsel, en dus hulp nodig.”

Moftakhari heeft veel aan Stichting Mee, die ook een kraam heeft op de dagmarkt. Zij helpen ouders onder andere bij het invullen van formulieren en het destilleren van voor hen relevante regelingen en informatie uit de gigantische berg wetten en regels van ‘zorgland’.

Op vakantie

Ali zelf wil journalist worden. Het liefst presenteert hij het weerbericht na het Journaal. “Bij Only Friends wil ik ook werken,” zegt Ali. Dat is een sportclub speciaal voor kinderen en jongeren met een beperking.

Moeder Moftakhari is er overigens niet alleen om een dagbesteding te vinden. “Ik zag ook vakanties voor jongeren met een beperking. Misschien wil Ali dat straks wel. Hij heeft geen broers en zussen om mee op vakantie te gaan, bijvoorbeeld, en ik kan heel goed begrijpen dat hij later los van zijn vader en moeder ergens heen wil.”