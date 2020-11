Naar een festival of concert met je corona-app of vaccinatie: de branche wil wel

De evenementensector hoopt weer te kunnen opstarten als bezoekers kunnen bewijzen dat ze geen corona hebben, bijvoorbeeld via de corona-app of een vaccinatie. Maar hoe werkt dat dan met ongevaccineerden?

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) baarde dinsdag opzien met zijn idee dat mensen die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, mogelijk bepaalde voordelen gaan genieten ten opzichte van mensen die niet gevaccineerd zijn. Hij sprak woensdag dan ook al van een ‘misverstand’.

Maar de geest is uit de fles: kunnen mensen die gevaccineerd of coronavrij zijn inderdaad eerder terug naar het ‘oude normaal’? Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals, wil het nog niet meteen over vaccinaties hebben. “Maar stel dat er een coronapaspoort is, of je kunt via een app aantonen dat je geen corona hebt, dan kun je wellicht best toegang krijgen tot culturele instellingen. Ik vind dat we het daar met z’n allen over moeten hebben.”

Thuishaven

Hij spreekt niet alleen vanuit zijn rol als belangenbehartiger voor poppodia en festivals. “Ik denk ook dat het goed is voor de maatschappij. Dat burgers gewoon weer leuke dingen kunnen doen, en ergens van kunnen genieten." Het kabinet wil half januari proeven doen met ‘coronaproof' evenementen, maar dat volstaat volgens Schans niet.

Kasper Jorissen, oprichter van festival Thuishaven, dat doorgaans elk weekend wordt gehouden in West, is laaiend enthousiast over het idee van Schans. “Het zou de redding van onze nachtcultuur en ons bedrijf zijn. Mensen vieren elke week bij ons het leven." Hij denkt meteen aan sneltests bij de ingang waarmee je kunt controleren of bezoekers Covid-19 hebben. De gemeente reageerde eerder daar positief op. Schans zou daarover ook graag met het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid verder in gesprek willen gaan.

Vaccinaties

Jorissen vindt het overigens ook een goed idee om gevaccineerden eerder toegang te geven tot festivals. “Ik ben benieuwd of er één ondernemer is in de Nederlandse nachtcultuur die daartegen is. Wij hebben van alles geprobeerd, van terras tot drive-thru, maar we hebben geen permanent festivalterrein inclusief club gebouwd om een grand café te voeren.”

Ook rechtsfilosoof Roland Pierik, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, ziet geen probleem in het onderscheid maken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. “Er is nu maar één manier om het coronavirus het hoofd te bieden: met z’n allen in lockdown. Als er een vaccin is, kun je kiezen. De overheid moet ervoor zorgen dat het vaccin aan de veiligheidseisen voldoet, en dat er voldoende van beschikbaar is. Maar als je dan gevaccineerd bent, zie ik niet in waarom je in lockdown zou moeten blijven.”

Religie

Pierik benadrukt dat niemand wordt gedwongen om zich te laten vaccineren. “Maar je hebt de keuze, én de verantwoordelijkheid tegenover andere mensen en de maatschappij.”

Het blijft nog wel onduidelijk of organisaties zomaar ongevaccineerde mensen mogen weigeren. Mogelijk steekt de Algemene wet gelijke behandeling daar een stokje voor, als bijvoorbeeld religie je niet toestaat om gevaccineerd te worden. Maar, zegt Pierik: “Een rechter zal ook kunnen begrijpen dat op deze manier bedrijven in de evenementenbranche zullen overleven.”