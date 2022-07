Naar de supermarkt zonder te betalen voor gezinnen met een krappe beurs

Abdelhamid Idrissi Beeld Jakob Van Vliet

Voor Abdelhamid Idrissi is het helpen van anderen een tweede natuur. In 2010 richtte hij Stichting Studiezalen op, waarmee hij kansarme kinderen helpt om ze beter voor te bereiden op de rest van hun leven. Tegenwoordig helpt hij met deze organisatie wekelijks 1400 kinderen. Daarnaast helpt hij met PestLifeCoach jongeren die slachtoffer zijn van pestgedrag.

Tijdens het begin van de coronacrisis in april 2020 zette hij zijn eerste stappen bij het zorgen voor eten voor mensen met een krappe beurs. Eerst door 5000 kilo aardappelen die dreigde te verpieteren te delen met mensen in nood, daarna door samen met enkele boeren uit Flevoland en de Rabobank stichting Boeren voor Buren te beginnen, met als doel om Amsterdammers met voedselpakketten uit de brand te helpen. En nu is er het idee voor de Fris supermarkt: een supermarkt waar gezinnen die in financieel zwaar weer verkeren gratis boodschappen kunnen doen. De bedoeling is dat het een winkel vol verse producten van lokale partners wordt, waar de Amsterdammers zelf kunnen kiezen wat ze nodig hebben.

Supermarkt voor frisse start

Heeft hij de smaak te pakken? “Dat kun je wel zeggen, ja.” Met zijn organisatie probeert hij alle problemen van kansarme kinderen aan te pakken. “We kunnen ze voeden met cultuur, wat we ook doen, maar als ze daarna met honger naar bed gaan, schieten we tekort. Dus ik vind dat ik dat probleem ook moet aanpakken.” Idrissi probeert de kinderen en de gezinnen ook te helpen met mantelzorg en schuldhulpverlening. “Ik geloof in een holistische benadering, waarin kinderen in alle aspecten van hun leven worden geholpen.”

Gevraagd of hij niet hetzelfde doet als de Voedselbank, is Idrissi allereerst vol lof over hen. “De Voedselbank denkt met ons mee met het opzetten van deze supermarkt. Wij proberen echter ook het gezin vast te houden, totdat ze kansrijk in het leven staan. Dat is ons doel en daar doen wij bijna alles voor.”

Crowdfundactie

Op dit moment loopt de crowdfundactie voor de supermarkt nog, de teller staat al op ruim 38.000 euro. Idrissi heeft er vertrouwen in dat dat hij de benodigde 250.000 haalt. “De winkel hebben we kunnen huren van een Turkse gordijnenondernemer. Ongelofelijk, hij doet dit voor een gereduceerd tarief. Hij hoorde van ons doel en wilde helpen.” Toch zal een beetje hulp van een grote gulle gever de zaak voor hem een stuk makkelijker maken.

“Als ik mag dromen, dan hoop ik op een telefoontje van een CEO van een groot bedrijf. Een Ahold, bijvoorbeeld. Zo’n bedrijf dat de verantwoordelijkheid neemt en ervoor zorgt dat de schappen gevuld worden. Zo gaat dit project van de grond komen en worden de kansarme kinderen en hun families geholpen.”