Naar de supermarkt met voedingswetenschapper Jaap Seidell: ‘Producten in de aanbieding zijn bijna altijd ongezond’

Sommige producten kunnen verleiden met gezonde ingrediënten of knappe slogans, maar zijn eigenlijk ongezond. Beeld Koosje Koolbergen

De Albert Heijn – maar het had elke andere supermarkt kunnen zijn – begint altijd met de afdeling groente en fruit. Het motto is: dan hebben we dat maar vast gehad.

“Eigenlijk is het makkelijk,” zegt Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid aan de VU. “Je zou alleen de buitenranden van een supermarkt moeten bewandelen. Daar ligt groente, fruit, brood, vlees, zuivel. Kortom, de basis van wat je nodig hebt. Hoe meer naar binnen, hoe meer de producten zijn bewerkt. Daar is over nagedacht.”

Lekker makkelijk

Seidell loopt ietsje naar het midden van de Albert Heijn in de Jodenbreestraat. Aan de rand van het fruit staat een rek voor Mexicaans eten. Kruidenmix uit een zakje, taco’s voor in de oven, tortillachips, kant en klaar. Lekker makkelijk.

“Het maakt eigenlijk niet uit wat je pakt,” zegt Seidell, terwijl hij de ingrediënten van de Santa Maria tacomix leest. “Hier: antiklontermiddel, 15 gram zout en 20 gram suiker. Maar het is wel lekker snel klaar. En dan met zo’n grote zak salted tortilla’s. Hoe groter, hoe goedkoper. Maar open betekent op. Je kunt zo’n zak niet twee dagen bewaren.”

Om de hoek staat een bak aanbiedingen. Het zijn tenslotte ‘hamsterweken’. De bak ligt vol met snelle tussendoortjes, noodles en instant soep. Seidell bekijkt een pakje Cup-a-Soup van Unox, het is kippensoep. Seidell: “Er zit 2,3 procent stukjes kippenvlees in. Dat noemen ze dan kippensoep. Maar de meeste mensen nemen nu eenmaal producten uit de bonus mee, en die zijn bijna altijd ongezond.”

Kans op hartaanval

Deze week werd op het European Society of Cardiology Congress in Amsterdam een recent onderzoek gepresenteerd waarin wordt gewaarschuwd voor ultrabewerkt voedsel. Daarmee wordt industrieel bewerkt voedsel bedoeld, met toevoegingen als kleurstoffen, smaakversterkers en andere synthetische stoffen. In de praktijk: kant-en-klare maaltijden, zoete ontbijtgranen, pizza, hartige snacks, koekjes, snoep en ijs.

Mensen die veel ultrabewerkt voedsel eten, hebben 24 procent meer kans op een hartaanval of beroerte, blijkt uit het onderzoek. Ze hebben 39 procent meer kans op hoge bloeddruk. Maar ontloop al die producten maar eens in een gemiddelde supermarkt.

Seidell: “Zo’n 70 tot 80 procent van de producten die worden verkocht in een supermarkt, vallen buiten de schijf van vijf. Ze zijn makkelijk, lekker en vaak goedkoop, maar ze zijn allemaal ultrabewerkt. Van de producten in de aanbieding is 90 procent ultrabewerkt.”

Grote boosdoeners

De vuistregel is, met dank aan de Amerikaanse publicist Michael Pollan: ultrabewerkt voedsel heeft ten minste vijf ingrediënten met een onuitspreekbare naam, óf je grootmoeder zou het niet herkennen als voedsel.

Seidell staat voor het schap met de ontbijtgranen – een van de grote boosdoeners. Hij pakt een willekeurig pak Kellogg’s, redelijk laag uit het schap. “Ze staan speciaal op deze hoogte zodat kinderen ze goed kunnen zien. Deze heeft bijvoorbeeld 22 gram suiker per 100 gram.”

Hij houdt zijn hand over het onderste kwart van het pak. “Kijk, dit is suiker.” In de Frosties van Kellogg’s zit zelfs 36 procent suiker. Seidell: “Ouders denken: er zitten veel granen in. En op het pak staat: rijk aan vitaminen en zonder kleur- en smaakstoffen. Ja, als je suiker geen smaakstof noemt, klopt dat wel. En kinderen lusten er wel pap van.”

Suikerklontjes

Om het hoekje ligt een schap vol energierepen. Die wekken een gezonde indruk. Eat natural is een merknaam, ‘Geloof in de kracht van de natuur’ is een slogan. Seidell pakt een reep van Nature valley, crunchy. ‘100 procent volkoren haver’ staat voorop de verpakking. Achterop staat 26,8 gram suiker.

Heinz heeft een ketchupvariant met ‘50 procent minder suiker’. Dat klopt: de helft van 23 procent. Seidell: “Dat zijn nog altijd aardig wat suikerklontjes per 100 gram. Van gebakken aardappelen heb je snel genoeg. Maar met ketchup eet je er veel meer van. Al deze producten zijn bedoeld om de consumptie te stimuleren.”

Geknutselde producten

Dat pizza’s, chips en snoep niet gezond zijn, is inmiddels wel algemeen bekend. Maar ook vleesvervangers zijn minder gezond dan ze wellicht lijken. “Vleesvervangers zijn typische voorbeelden van ultrabewerkt voedsel.”

Hij pakt een vegan schnitzel van Garden Gourmet. “Het is maar een voorbeeld,” zegt hij. “Op de verpakking staat een A. Dat betekent: supergezond. Maar dit zijn in elkaar geknutselde producten met heel veel ingrediënten die zijn toegevoegd om het lekker te maken en op vlees te laten lijken. Nou heb ik niks tegen lekker, maar er is iets als te veel lekker.”

Verleiding

Naast de vleesvervangers liggen dagverse, kant-en-klare maaltijden van Albert Heijn zelf. ‘Uit de eigen, verse keuken’ staat erboven. Seidell bekijkt de pompoenrisotto. Stabilisator E407a en E466, emulgator E471 en E572b. Seidell: “Als je zelf risotto maakt, heb je dit er natuurlijk niet in zitten.”

De conclusie: eigenlijk zou je in een grote boog door een supermarkt moeten lopen. Seidell: “Dan heb je de minste ongezonde verleiding. Gemaksvoeding is lekker en lang houdbaar, maar er zitten heel veel ingrediënten in waarvan we de effecten nog niet weten.”

Over de auteur: Hans van der Beek werkt al ruim 25 jaar voor Het Parool. In het verleden had hij populaire rubrieken als Hans Halveert en Schuim, nu schrijft hij vooral Amsterdamse achtergrondverhalen en reportages.