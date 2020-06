Naar de rechter om loden leidingen: ‘Onze huisbaas vond het maar een hype’

Amsterdam wil een verbod op loden leidingen. Als de huisbaas ze niet wil weghalen, moet je nu nog naar de rechter, ondervonden twee jonge ouders in de Plancius­buurt. ‘Ze vond alle commotie over lood maar een hype.’

Buikpijn kregen ze bij de gedachte dat hun dochtertje van net 1 jaar oud al maanden van het water had gedronken. Toen er vorig jaar aandacht kwam voor de risico’s van looddeeltjes in het drinkwater, met name voor jonge kinderen, gingen Iris Cohen en Frank Kromer meteen op onderzoek uit in hun huurappartement aan de Houtmankade. En jawel, in het trapportaal vonden ze nog oude drinkwater­leidingen van lood.

Na metingen bleek het loodgehalte van het water uit de kraan 22 microgram per liter, terwijl dat hooguit 10 microgram per liter mag zijn. Toen ze hun huisbaas daarop attendeerden, bleek die niet bereid de loden leidingen te vervangen. Uiteindelijk voelden de jonge ouders zich genoodzaakt naar de rechter te stappen. “Om mezelf maak ik me niet zoveel zorgen,” zegt Cohen, “maar ik doe natuurlijk alles voor de gezondheid van mijn kind.”

Leidingen van kunststof

Dat ze niet uit de kraan kunnen drinken, maakt het dagelijks leven knap ingewikkeld. Ze kochten een grote jerrycan en halen nu hun drink­water bij een tappunt op een pleintje verderop in de Planciusbuurt. “Je gaat over allerlei dingen nadenken. Geen rijst of pasta meer koken met water uit de kraan. Ook als ze in bad gaat, moet ze niet van het water drinken. Terwijl je dat kleine kinderen moeilijk kunt verbieden. Dat doen ze nou eenmaal.”

Kromer en Cohen verklaarden zich bereid de kosten voor het vervangen van de leidingen zelf te betalen. Dat zou volgens een offerte 2500 euro kosten, maar dat moest dan maar. Zelfs toen ging hun huisbaas niet akkoord. “Ze vond alle commotie over loden leidingen maar een hype, door de politiek bedacht om de bouw­sector aan werk te helpen.”

In de vloer van hun huurwoning blijkt de aan­sluiting van de water­leiding van lood. Beeld Jakob Van Vliet

Uit de mailwisseling met de huisbaas blijkt dat zij niet betwist dat er leidingen van lood zijn. Wel heeft ze bezwaar tegen het materiaal van de nieuwe leiding, omdat dat kunststof wel eens giftig zou kunnen zijn. Verder voelde de huisbaas, die niet bereikbaar was voor commentaar, zich onder druk gezet door de aankondiging van juridische stappen.

Net als bij asbest

Als het aan wethouder Laurens Ivens (Wonen) ligt, worden loden leidingen simpelweg verboden. Met andere grote steden als Rotterdam en Den Haag heeft hij dat onlangs nog eens per brief bepleit bij minister Kajsa Ollongren. Die komt nog voor de zomervakantie met een besluit hoe het verder moet met de naar schatting 100.000 tot 200.000 oudere woningen met ­loden drinkwaterleidingen.

Over de loden leidingen is sinds vorig jaar veel te doen. In de tuindorpen in Noord bleken nog veel oude leidingen te liggen. Niet veel later waarschuwde de Gezondheidsraad nog eens dat te veel looddeeltjes in het drinkwater de verstandelijke ontwikkeling van kleine kinderen kunnen schaden. Bij ouderen kunnen zulke hoge concentraties lood hart- en vaatziekten en chronische nierproblemen in de hand werken.

Advocaat Jennifer Alspeer overweegt een juridische procedure te starten namens Cohen en Kromer. Een verbod zou veel oplossen, zegt zij. Dan kunnen huurders simpelweg een hand­havingsverzoek doen, waarna de gemeente dwangsommen kan opleggen, net zoals dat nu gaat als asbest wordt gevonden.

Huurders kunnen al wel naar de huurcommissie stappen en huurverlaging eisen. Dat kan de verhuurder onder druk zetten om de leidingen te vervangen. Juridische stappen zijn kansrijk, zegt Alspeer. “Lood in de leidingen geldt als een ernstig gebrek.” Het vergt wel een lange adem. “Niet iedereen heeft daar tijd en geld voor.”

Ook Cohen lijkt het een verbetering als loden leidingen simpelweg worden verboden. Ze denkt daarbij ook aan huurders die minder sterk in hun schoenen staan. “Wij zijn mondig genoeg, maar dat geldt lang niet voor iedereen. Met een verbod heb je een stok achter de deur,” zegt zij. “Wij hadden nu twee opties: ons erbij neerleggen of juridische stappen ondernemen. Maar als het om je kind gaat, is het geen optie om de strijd op te geven.”