Naamswijziging Johan Cruijff Arena lukt niet voor 2018

Dat schrijft waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen vrijdag in een brief aan de raad.



In oktober had de gemeente reeds aangegeven dat de omdoping meer voeten in de aarde had dan gedacht, maar men hoopte voor het einde van het jaar de daad bij het woord te voegen. 'Helaas zijn de Arena, Ajax en de gemeente hier niet in geslaagd,' schrijft Van Aartsen.



Deze drie partijen stelden eind april een intentieverklaring op, waarin werd afgesproken het stadion van Ajax de naam van de legendarische nummer 14 te geven. Dat proces had binnen een half jaar afgerond moeten zijn.



Vertraging

Vrijdag wordt in de brief beschreven hoe een aantal 'belangrijke pijlers' de gang van zaken vertragen.



Zo maken de aanpassing van de gedragscode van de Arena, de verkoop van een deel van de certificaten van de gemeente aan Ajax en de tegemoetkoming in de inkomstenderving die Ajax en het stadion mogelijk lijden als gevolg van de wijziging, de naamsverandering 'complex'.



Volgens Van Aartsen verandert de vertraging niets aan de inzet van het college bij de onderhandelingen.



Onvrede

Begin deze week uitte zoon Jordi Cruijff in zijn column in De Telegraaf zijn onvrede over het beroep dat op zijn geduld wordt gedaan. 'Als afwachtende partij weten we niet precies wat er speelt. De Arena, Ajax en de gemeente schijnen er niet uit te komen, alleen weten wij daar het fijne niet van.'



Wanneer het stadion officieel van naam kan veranderen, is niet duidelijk.