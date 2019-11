Naam ‘Red Light District’ verdwijnt op de Wallen

Uitgaanspubliek op de Wallen. Beeld ANP

Dat zei D66-wethouder Victor Everhardt (Toerisme) donderdagmiddag tijdens een debat in de raad. Binnenstadbewoners zoals Walther Schoonenberg, die zich zorgen maken over de leefbaarheid in het gebied, hadden op sociale media aan de bel getrokken toen hen ter ore was gekomen dat de stad het ‘Red Light District’ als zodanig wilde aanduiden. Op diverse richtingaanwijzers in de binnenstad, vooral nabij de uitgaanspleinen, is de term ‘Red Light District’ inmiddels al in gebruik als aanduiding voor het prostitutiegebied op de Wallen.

Prostitutie niet aanprijzen

Diverse partijen in de raad vinden dat Amsterdam de prostitutiebranche niet moet aanprijzen als bestemming. Volgens het CDA is het beter om ‘de Wallen’ of ‘binnenstad’ te gebruiken, in plaats van de uitdrukking ‘Red Light District’ die expliciet naar de daar actieve beroepsgroep verwijst.

Wethouder Everhardt kon de raad in zijn eerste commissievergadering geruststellen. Volgens hem is de discussie ontstaan omdat er gewerkt wordt aan een nieuwe routebeschrijving om de drommen toeristen efficiënter door de nauwe straatjes van de binnenstad te loodsen. Bewoners worden betrokken bij de uitwerking van dit plan en hebben enkele van de ideeën onder ogen gekregen.

Everhardt is het eens met de oppositiepartijen dat de term Red Light District een verkeerde connotatie heeft. “Dat lijkt mij een hele ongelukkige keuze. Het heeft een bij-effect dat wij niet willen, ik denk dat de uitkomst wordt dat wij die woorden niet gaan gebruiken.”