Naam genoemd in zaak schietpartij Stromarkt

Ook is een naam genoemd, zegt de politie dinsdag tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht.



De 55-jarige Brits-Amsterdamse crimineel Allen P. werd op de bewuste avond rond 23.30 uur op de Stromarkt eenmaal in het hoofd geschoten. Hij raakte ernstig gewond en ligt nog altijd in coma in het ziekenhuis.



In gesprek

Op de beelden die in het opsporingsprogramma zijn getoond is te zien hoe het slachtoffer en de verdachte even voor de schietpartij samen op de straat Kattengat waren. Ze waren in gesprek en leken elkaar te kennen.



Vervolgens ontving de politie een melding dat er een zwaargewonde man op de Stromarkt lag. Even later werd het slachtoffer, zonder woon- of verblijfplaats, door agenten gevonden.



Taxi

De politie vermoedt dat meerdere mensen de vermoedelijke schutter gezien moeten hebben. Na het incident is de dader weggelopen, over de Singel, in de richting van de Nieuwendijk. Vervolgens heeft hij een fietstaxi genomen richting winkelcentrum Magna Plaza aan de Nieuwezijds Voorburgwal.



Daarna heeft hij of een taxi gepakt, of is hij met het openbaar vervoer gegaan. Mensen die de verdachte denken te hebben gezien, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.