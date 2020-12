Naam Forum terug in raad met terugkeer Van Schijndel

Anton van Schijndel. Beeld Tammy van Nerum

Dat heeft Van Schijndel laten weten in een brief aan burgemeester Femke Halsema, die ook voorzitter is van de gemeenteraad. Het gaat om een naamswijziging, Van Schijndel zat al sinds de verkiezingen van 2018 in de raad.

Stoelendans

De naamswijziging is het gevolg van de ingewikkelde stoelendans die de laatste weken heeft plaatsgevonden binnen Forum voor Democratie. In november ontketende FvD-raadslid Annabel Nanninga een revolutie binnen haar partij, vanwege voortdurende antisemitische uitingen binnen de jongerentak van Forum en het gebrekkige optreden hiertegen van de partijleiding.

Maar na twee onrustige weken trok uiteindelijk Thierry Baudet aan het langste eind. Een ledenraadpleging hielp hem terug in het zadel als partijleider. De Amsterdamse FvD-raadsleden Annabel Nanninga en Kevin Kreuger hadden toen al besloten om de partij te verlaten en door te gaan in de lokale politiek als zelfstandig duo, genaamd Onafhankelijke Raadsfractie (ORF).

Meningsverschillen

Oorspronkelijk vormde Anton van Schijndel met Nanninga en Kreuger de FvD-fractie in de gemeenteraad, maar in april werd hij door Nanninga uit Forum gezet vanwege interne meningsverschillen en ruzie.

Nu Nanninga en Kreuger geen onderdeel meer zijn van de partij van Baudet, keert Van Schijndel daarin graag terug. “Ik vind dat Thierry onrechtvaardig behandeld wordt in de media. Ik heb twee uur met hem gesproken en hoe slecht het ook gesteld is met het hoger onderwijs, als historicus weet hij echt wel dat de holocaust heeft plaatsgevonden,” zegt Van Schijndel. “Op elke rechtse beweging komen jongeren af die nog nat achter de oren zijn, dat geldt ook voor de jongerenclub van de VVD. Tegen dit soort relpubers wordt adequaat opgetreden binnen FvD.”

Geen bezwaar

Het bestuur van Forum voor Democratie bevestigt in een brief dat Van Schijndel weer onderdeel uitmaakt van de partij en geeft toestemming voor het voeren van de naam. Kevin Kreuger, die optreedt als fractievoorzitter van ORF, geeft aan geen bezwaren te hebben tegen de terugkeer van de partijnaam Forum voor Democratie via Van Schijndel. Vanwege zwangerschapsverlof van Annabel Nanninga vormt Kreuger momenteel met Gerard Köhler de Onafhankelijke Raadsfractie.