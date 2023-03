Naam bokslegende Tyson moet Amsterdamse coffeeshop op de kaart zetten. Maar is het wel zijn coffeeshop?

De inrichting van de coffeeshop in de Spuistraat, met een levensgrote afbeelding van de oud-bokser met een joint. Beeld Het Parool

Het is al aardig druk in Coffeeshop Tyson 2.0 op deze donderdagochtend. In het pand op Spuistraat 222 kijken zes klanten naar de menulijst, maar ze hebben ook oog voor het opvallende interieur.

Waar de overleden reggae-grootheid Bob Marley geregeld een plekje aan de muur krijgt in coffeeshops, prijkt er in de Spuistraat een wandvullende foto van een blowende Tyson. Een van de bezoekers neemt er een foto van. Vervolgens bestelt hij bij de in Tyson-hoody’s gehulde medewerkers een voorgedraaide joint.

In de coffeeshop zijn tal van producten van Tysons bedrijf te vinden: grote vloei, een waterpijp en een aansteker. Maar het spul zelf levert Tyson niet.

Dat komt door het bijzondere cannabisbeleid in Nederland; de verkoop is legaal, maar de inkoop is illegaal. Terwijl er in de coffeeshop een ruim assortiment aan hasj en wiet te koop is die via de achterdeur is binnengekomen, is de route via de voordeur geblokkeerd: de cannabis van Tyson - legaal in een deel van de Verenigde Staten - komt Nederland niet in.

Geen Mike Bytes

Zodoende geen Mike Bytes in Amsterdam. Dat zijn cannabis-snoepjes in de vorm van een oor; een verwijzing naar het befaamde incident waarbij Tyson in 1997 zijn WBA-titel in het zwaargewicht verloor door een stukje van het oor van tegenstander Evander Holyfield af te bijten. Tysons producten zonder het high-makende stofje THC kunnen wel worden verkocht in Amsterdam. Denk aan CBD-olie.

De coffeeshop draagt sinds vorige week Tysons naam, zegt een medewerker. Dat ging gepaard met een Amerikaans persbericht, waarin Tyson zegt dat er ‘een droom uitkomt om onze coffeeshop in Amsterdam te openen’.

De coffeeshop is echter niet van Tyson. Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel staat die op naam van RBA Holding bv, waar Rachid Bahida enig aandeelhouder en bestuurder is. Ook coffeeshop De Kroon Twee - in de Oude Brugsteeg (Centrum) - valt onder RBA Holding bv.

Beeld Het Parool

“Er is sprake van een samenwerking tussen de eigenaren van de shop en Tyson,” aldus Amine Riahi, woordvoerder van het bedrijf Tyson 2.0 in Europa. “Beide partijen wilden uitbreiden.” Over de aard van de samenwerking - krijgt Tyson geld voor zijn betrokkenheid? - doet Riahi geen uitspraak. ‘No comment’, schrijft hij in antwoord op vragen die per mail gesteld moeten worden. Wordt er in de toekomst gemikt op de verkoop van THC-houdende producten van Tyson in Nederland? ‘No comment.’

Geen einddatum contract

Wel laat Riahi weten dat het contract tussen de partijen geen einddatum kent. Dat er een officiële opening komt op een nog onbekende datum, waarbij Tyson zelf ook aanwezig zal zijn in Amsterdam. En dat er plannen zijn om meer Tyson-coffeeshops te openen in Amsterdam en de rest van Nederland.

De naam Tyson moet meer mensen naar de coffeeshop brengen en Tyson als ‘cannabismerk’ op de kaart zetten in Europa. Amsterdam is daarvoor een ideale plek. Niet alleen vanwege het roerige cannabisverleden, maar ook omdat er jaarlijks zo’n 18 miljoen toeristen komen, aldus het persbericht, dat ook de centrale ligging van de coffeeshop prijst.

“Ik denk dat de gemeente Amsterdam niet zo zit te wachten op deze commerciële aanpak,” zegt drugsonderzoeker Nicole Maalsté, een universitaire onderzoeker die diverse boeken over het Nederlandse gedoogbeleid schreef. Niet alleen ontmoedigt Amsterdam blowende toeristen met de campagne ‘Stay away’, ook heeft de stad besloten om met één stadsdeel mee te doen met het wietexperiment. Dat is een poging van de overheid om het achterdeurbeleid te beëindigen met ‘staatswiet’, cannabis die wordt geproduceerd onder toeziend oog van de overheid.

“De coffeeshop met de naam van Tyson ligt in het centrum en het is zeer onwaarschijnlijk dat de gemeente dat stadsdeel aanwijst voor het wietexperiment,” aldus Maalsté, die via haar bedrijf Acces Interdit partijen bij elkaar brengt voor dat experiment. “In het centrum liggen veel coffeeshops, dan wordt het experiment te groot. Maar het idee van het wietexperiment is juist om geen reclame voor coffeeshops te maken, maar om er low profile mee om te gaan en te werken met Nederlandse producenten. Dat staat haaks op wat Coffeeshop Tyson 2.0 beoogt.”