Naaktkalender leidt tot ‘feministische buurtrel’ in Zuid

De foto uit de naaktkalender die tot ophef leidde in de Van Eeghenstraat. Beeld Lara Verheijden

Fotograaf Lara Verheijden heeft samen met Mark Stadman de tweede editie van de naaktkalender gemaakt. Afgelopen zaterdag was er een wandeltocht langs verschillende huizen in Amsterdam, waar posters van de naaktkalender achter het raam hingen.

Zo had ook Saskia van Balen (28) een foto uit de kalender achter haar raam gehangen. Nog geen tien minuten later kreeg ze een appje van haar huurbaas. “Er waren klachten geweest van buren. Ik vond dat een beetje intimiderend: je weet dat mensen geklaagd hebben, maar je weet niet wie. Ik denk dan: bel even aan.”

Vrij braaf

De poster vond Van Balen zelf ‘vrij braaf’: er was een vrouw op te zien met een mondkapje op, en blote borsten. “Het is niet alsof de geslachtsdelen je om de oren vliegen.” Ze besloot de poster om te draaien en op de achterkant een tekst te schrijven met de strekking ‘dat niet iedereen de poster kon waarderen’.

Fotograaf Verheijden had ’s ochtends al een bericht van een wandelaar gekregen die van ver was gekomen naar de Van Eeghenstraat en daar geen foto aantrof. “Toen zag ik dat Saskia me ook al had geappt. Ik vond haar oplossing heel goed en grappig.”

Hashtag

Behalve waardering van de fotograaf leidde de actie ook tot een stormloop in de huiskamer van Van Balen: ze heeft, naar eigen zeggen, met wel vijftig mensen gesproken – met de coronaregels in het achterhoofd uiteraard. “Er kwamen spontaan mensen langs, ook buren. In de buurtapp, waar ik niet in zit, was blijkbaar een rel ontstaan. Daardoor kwamen andere buren, die me bijvielen, juist even kijken.”

Er werd zelfs een hashtag in het leven geroepen: #jesuisamsterdamnudecalendar. “Het liep best wel hoog op, alsof we een soort feministische buurtrel hadden ontketend.”

Had Verheijden dit verwacht? “Je zou juist denken dat in Oud-Zuid progressieve mensen wonen die het wel begrijpen.” Maar volgens haar is de situatie in de Van Eeghenstraat een mooi voorbeeld van de spanning die de kalender oproept als het gaat om naaktheid in de publieke ruimte. “Niemand neemt aanstoot aan een fotoboek of een foto in een lijst, maar zodra het een kalender is, zeg je: ik hang dit in mijn wc of kantoor.”

Van Balen had de oproer ergens wel verwacht. “Het is natuurlijk een nette buurt. Het blijft Oud-Zuid.”