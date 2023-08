Naaigarenwinkel Jan de Grote Kleinvakman na ruim 50 jaar failliet: ‘Een begrip in De Pijp’

De winkel Jan de Grote Kleinvakman op de Albert Cuypstraat, in betere tijden. Beeld Marc Driessen

‘Wegens omstandigheden gesloten,’ staat er op een briefje op de dichte winkel op de Albert Cuyp. De etalage is nog gevuld met garen, stoffen en scharen, maar de stal die normaal voor de deur staat is al ingenomen door de buren en de telefoonnummers geven geen gehoor. De omstandigheden zijn onlangs definitief geworden: 1 augustus werd Jan de Grote Kleinvakman failliet verklaard.

“Dat meen je niet,” zegt Jos Straver, die even verderop woont. Ze slaat haar handen voor haar mond. “Wat erg. Ik kwam hier al 45 jaar, ik haalde er mijn wol voor een hele goede prijs – in zo’n hippe wolwinkel betaal je het driedubbele. En ze hadden hier álles.” En ook vaste klant Tonny Leen uit Almere staat voor een dichte deur. “Ik had naaigaren nodig. Als ik op de Albert Cuypmarkt ben, moet ik altijd even naar Jan.”

De naaigarenwinkel werd in 1969 geopend door twee kooplieden van de Albert Cuypmarkt: Henny Vos en Jan Erkel. Mark Vos (54), de zoon van Henny, werkte er vanaf z’n achttiende en nam de zaak later over. Hij laat via de curator van het faillissement weten niet te willen praten over de sluiting van zijn winkel. Of de winkel mogelijk nog een doorstart kan maken, is dus onbekend.

Twee jaar geleden vertelde Vos nog wel over de moeizame online verkoop van fournituren. Veel klanten zijn al wat ouder en vinden online bestellen lastig, en dan is er ook nog het enorme aanbod waaruit het lastig kiezen is zonder het in je handen te houden. “Ik heb tien verschillende klosjes blauw naaigaren. Hoe kies je dan de juiste kleur? Dat is op een scherm bijna niet te doen.”

Begrip

De ondernemers pal naast de naaigarenwinkel reageren net als de vaste klanten zeer verbaasd op het faillissement van hun buurman. “Het is een hele goede winkel,” zegt Saeed Safi van edelstenenzaak Royal Gems & Jewels. “Heel veel mensen kwamen van ver om er iets te kopen, en het was er altijd druk. Dus voor mij was het heel goed om naast te zitten: die klanten keken dan vaak ook even bij mij.” Safi krijgt aan de lopende band vragen over de winkel van zijn buurman. “Hij heeft helaas niet heel duidelijk op zijn raam gezet of hij nog opengaat.”

Fred Tol van de naastgelegen plantenwinkel De Plantenmarkt zegt het ontzettend jammer te vinden dat het bedrijf van zijn buurman na ruim een halve eeuw over de kop is gegaan. “Voor de markt vind ik het ook heel erg. Het was een echte publiekstrekker.”

Bewoners die lucht hebben gekregen van het sluiten van het fournitureninstituut zijn intussen ook onthutst. “Deze winkel was echt een begrip in De Pijp,” vertelt fotograaf Lex Banning, die een kleine dertig jaar in de buurt woont. “Mensen kwamen van heinde en verre voor deze winkel naar de Albert Cuyp, vanwege het gigantische assortiment en het goede advies. En dit is ook een van de laatste winkels in zijn soort, die niet meer terugkomt, ben ik bang.”

Banning is ook voorzitter van ambachtenvereniging Made in De Pijp, waar veel leden regelmatig inkopen deden bij Jan de Grote Kleinvakman. “Daar sloeg het nieuws in als een bom. Voor stoffeerders en naaisters is dit dramatisch. Zij kopen vaak hun stoffen op de markt, en de toebehoren bij Jan.”