Na zachte oktoberdagen laat herfst van zich horen

Dat meldt Weeronline vrijdag. De temperatuur daalt in de nacht van vrijdag op zaterdag tot rond het vriespunt. Ook ontstaat dan op sommige plekken dichte mist, maar na een grijze start krijgen we een omslag naar 'zachte oktoberdagen', met een zonnige, bijna windstille zaterdag en zondag met temperaturen tussen de 14 en 17 graden.



Maandag is een aantrekkende noordwestenwind duidelijk voelbaar. Met ongeveer 13 graden is het niet veel kouder dan de voorgaande dagen, toch voelt het wel zo. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met wat buien en naar het einde van de vakantie kan het nog iets kouder worden.



Vrieskou

Fiets je met je kraag omhoog door de stad, chagrijnig omdat de zomer nu echt over is, bekijk het dan van de zonnige kant: het kan nog kouder. In 1972 was het op 19 oktober tussen de -2 en -5 graden en in 2003 was het op 24 oktober tussen de -4 en -8 graden. In 1931 viel in oktober zelfs op sommige plekken al een paar centimeter sneeuw.