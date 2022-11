Na vier jaar vertrekt AEB-directeur Dirix naar Brabantse haven

Toen de afvalverbrander in de problemen kwam, stond Paul Dirix pas een half jaar aan het hoofd van het bedrijf. Beeld Hilde Harshagen

De 53-jarige Dirix leidde AEB door een tumultueuze periode waarin de afvalverbrander bijna ten onder ging. Het was Dirix die in de zomer van 2019 besloot vier van de zes afvalovens stil te leggen om een einde te maken aan een periode vol gevaarlijke situaties voor het personeel en storingen als gevolg van achterstallig onderhoud. AEB kwam daarop in grote financiële problemen en overleefde alleen dankzij een injectie van tientallen miljoenen door de gemeente.

Vorig jaar besloot Amsterdam AEB te verkopen aan het Rotterdamse afvalbedrijf AVR. De verkoop is nog altijd niet definitief omdat mededingingsautoriteit ACM eerst toestemming moet geven. “In afwachting van een positief besluit kwam deze kans bij Port of Moerdijk voorbij. Die pak ik aan in de wetenschap dat AEB met al haar medewerkers een mooie toekomst tegemoet gaat,” zegt Dirix in een persbericht.

Dirix heeft vier jaar bij AEB gewerkt. Toen de afvalverbrander in de problemen kwam, stond hij een half jaar aan het hoofd van het bedrijf. Toen de ovens sneller dan gedacht weer aangestoken konden worden, herstelde AEB zich krachtig.

Winstgevend

In 2021 maakte AEB voor het eerst in jaren weer winst. Na een paar grote revisies traden bovendien veel minder storingen op in de afvalovens. Dit jaar draait het bedrijf al helemaal voorspoedig, geholpen door de gestegen energieprijzen.

“Wij zijn Paul zeer erkentelijk voor zijn bijdrage om AEB Amsterdam weer in veilige haven te brengen,” zegt Peter Molengraaf, voorzitter van de raad van commissarissen van AEB. Dirix, die eerder bij onder meer NS, ProRail, Tennet en UWV werkte, gaat in Moerdijk vanaf halverwege januari de vierde haven van Nederland leiden. Het Brabantse haven- en industriegebied is de werkplek van 19.000 mensen.