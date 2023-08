Na VanMoof is nu de fatbike de zondebok van het Amsterdamse fietspad: ‘Pas op, verwende kinderen!’

Ze scheuren voorbij en toch zijn ze niet te missen, zo prominent zijn ze aanwezig in het Amsterdamse straatbeeld: de fatbikes. Bijna even verguisd als populair, en bij verkeersexperts groeien de zorgen over de veiligheid van de fietsen.

Is ie opgevoerd? “Een beetje,” geeft Edwin de Beer (37) toe, een grijns kan hij niet verbergen. Zijn fatbike, waarmee hij op de pont richting Centraal Station staat, kan nu tot 40 kilometer per uur. Of hij dat zelf voor elkaar heeft gekregen? “Neuh, dat werd gewoon in de winkel voor me gedaan toen ik ’m kocht.”

“Meestal staat ie gewoon op standje 1 hoor,” stelt De Beer gerust. “Ik moet van mezelf ook veel op eigen kracht trappen, anders word ik te lui. Bovendien is het in de stad toch lastig hard gaan met al die drukte.” Reden nummer één om er eentje aan te schaffen was het stoere uiterlijk, zegt hij met zichtbare trots op zijn fiets.

Op een pont later staat de 26-jarige Gina Dijkstra. Ze werkt ‘helemaal op IJburg’, toen ze die baan kreeg was de keuze snel gemaakt: “Eén keer trappen en je gaat al heel snel.” Ook zij koos specifiek voor een fatbike vanwege het in haar ogen stoere design. “En omdat je geen helm op hoeft. Als hier een helmplicht op wordt ingevoerd, verkoop ik ’m meteen.”

Ze scheuren voorbij, toch zijn ze niet meer te missen, zo prominent zijn ze inmiddels aanwezig in het Amsterdamse straatbeeld. Het lijken net brommers, met hun dikke banden en stevige zadel, maar ze zijn het niet. De fatbike valt onder de categorie elektrische fiets, mét bijbehorende regels: het trappen mag worden ondersteund tot 25 kilometer per uur en ze moeten op het fietspad. Een helm, kentekenplaatje of rijbewijs is niet nodig.

Mateloos populair zijn ze onder Amsterdamse jongeren, zien verkopers en deskundigen. Haast even mateloos lijkt de irritatie te worden die de fatbike bij andere weggebruikers oproept. Dat neemt soms opvallende vormen aan: zo zijn er al waarschuwingsstickers op lantaarnpalen geplakt, met een fatbike en erbij de tekst ‘Pas op, verwende kinderen’. Bij verkeersexperts groeien vooral de zorgen over de veiligheid van de fietsen.

Evolutie

Die zorgen worden in eerste instantie niet specifiek door de fatbike gevoed, maar door het scala aan elektrische voertuigen die hun intrede hebben gedaan op de smalle, drukke, Amsterdamse fietspaden. “We zitten midden in de evolutie van de fiets,” stelt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. “Tot zo’n tien jaar geleden had iedereen nog een conventionele fiets, op eigen trapkracht, met hooguit een paar versnellinkjes. Daarna kwamen de eerste e-bikes met een accu. Inmiddels zijn die zo ontwikkeld dat er talloze varianten op de markt zijn.”

Die varianten worden gretig in gebruik genomen, blijkt uit landelijke cijfers van branchevereniging RAI. Van het aantal nieuw gekochte fietsen was afgelopen jaar 57 procent elektronisch. In 2017 was dat nog 31 procent, sindsdien nam het percentage gestaag toe. Specifiek de fatbike nam een vlucht na de invoering van de helmplicht voor de scooter, valt de vereniging op, al ontbreken daar harde cijfers van.

Méér e-bikes betekent méér ongelukken, dat blijkt wel uit verschillende cijfers. De Amsterdamse tak van de Fietsersbond startte in 2022 een meldpunt voor fietsongelukken, waar binnen een jaar driehonderd meldingen binnenkwamen. “Bij zo’n kwart daarvan ging het om een ongeluk met een e-bike,” zegt voorzitter van de bond Florrie de Pater.

Die ongelukken werden lang niet allemaal veroorzaakt door een botsing, bleek uit het meldpunt. Weggebruikers schrikken ook enorm van voorbijrazende e-bikes, zo bleek, doordat ze ’m niet horen aankomen. De Pater: “De honderdste melding die we binnenkregen was van een mevrouw die zo schrok, dat ze in de goot belandde.”

Niet alleen de Fietsersbond vindt de e-bike een gevaarlijk ding, ook een groep traumachirurgen trok afgelopen week nog aan de bel, na dat een jaar geleden ook al te hebben gedaan. Ze ontvangen meer en meer patiënten die door toedoen van een e-bike in een ongeluk belandden. De artsen maken zich vooral zorgen om ouderen die vallen met hun e-bike, maar de groep slachtoffers is breder: “In het OLVG zien we een piek in e-bikeslachtoffers als het wegdek nat wordt,” zei spoedeisendehulparts Victor Jansen vorig jaar. “En op uitgaansavonden. Eigenlijk zou je een alcoholslot op zo’n e-bike moeten plaatsen.”

Onvolgroeide hersenen

Deze problematiek is alle elektrische voertuigen aan te rekenen, maar er zijn ook fatbike-specifieke zorgen. Ten eerste de doelgroep die het type fiets aantrekt, stelt De Pater van de Fietsersbond. De fatbike is vooral populair bij kinderen, stelt zij, ‘veelal tieners met nog onvolgroeide hersenen’. “Die zijn minder alert op gevaarlijke situaties, en besluiten zo’n ding ook sneller op te voeren.”

Afgelopen jaar deed de Amsterdamse tak van de Fietsersbond metingen op verschillende plekken in de stad met een ‘speedgun’, om de snelheid van e-bikes vast te stellen. De fatbikes sprongen eruit: alleen daarvan werden zelfs snelheden tot in de 40 kilometer per uur geconstateerd. Vooral bij het Vondelpark scheurden ze voorbij, daar was de gemiddelde snelheid van fatbikes 30 kilometer per uur. Dat laatste gold overigens ook voor andere elektrische fietsen, waar dus ook opgevoerde exemplaren tussen moeten zitten.

De Pater herinnert zich een tweetal jongens op een fatbike dat voorbijkwam toen ze met de speedgun aan het meten waren. “Ze zagen ons, keerden om, en vroegen of ze nog een keer mochten. Ze wilden graag weten hoe hard ze wel niet konden.” Dat vond De Pater wel geestig, maar het laat volgens haar ook zien dat de kinderen de ernst van de situatie niet inzien.

Ook zonder roekeloze bestuurders zijn fatbikes extra gevaarlijk, aldus De Pater. “De ernst van een ongeluk wordt bepaald door massa en snelheid. Naast dat fatbikes door dat opvoeren vaak flink hard gaan, zijn ze ook gewoon een stuk zwaarder.”

Zondebok

Eerder ontwikkelde VanMoof zich tot zondebok voor Amsterdammers om alle verkeersirritaties aan op te kunnen hangen. Ook kwam de VanMooffiets symbool te staan voor de welvaartskloof in de stad, stelden experts eerder in deze krant.

Nu dreigt de fatbike die ondankbare rol over te nemen, ziet ook verkoper Peter Eiselin. Met zijn merk Doppio was hij in 2018 een van de eerste aanbieders van de e-bike met dikke banden, met de beste bedoelingen: “Ik wilde destijds een gezond alternatief voor twee personen bieden op de snorfiets en scooter, toen die naar de rijbaan zou moeten en er een helmplicht aankwam.”

Het negatieve imago van de fatbike bevalt hem geenszins. Het is nogal makkelijk om nu alle pijlen op de fatbike te richten, stelt hij, terwijl het probleem een stuk gelaagder is. “De fietspaden zijn te smal en te druk in Amsterdam. Ze zijn niet gemaakt voor de grote snelheidsverschillen die je nu ziet op het fietspad. Die verschillen komen door allerlei vervoersmiddelen, van Urban Arrow-bakfietsen tot voorbijrazende bezorgfietsen.”

Wel is hij het met experts eens dat het een probleem is dat de fatbike door veelal jongeren misbruikt wordt. “Ik ben absoluut tegen opvoeren en doe daar ook niet aan mee. Wij beveiligen de software van onze fietsen extra, waardoor het lastiger is om op eigen houtje het systeem binnen te breken.”

De e-bikeondernemer ziet met lede ogen aan hoe mensen de veiligheidsregels aan hun laars lappen. “Wij krijgen telefoontjes van ouders: ‘Het vriendje van mijn dochter rijdt harder, kunnen jullie die van haar ook opvoeren?’ Klapperende oren krijg ik ervan. Ik ben ervoor dat het een veilig product is. Ik wil rustig kunnen slapen.”

Vergrootglas

“Wat in mijn ogen moet gebeuren,” zegt Eiselin, “is dat er héél hard gehandhaafd gaat worden. Dat is voor mij ook alleen maar fijn, want ik ben natuurlijk niet blij als de fatbikes onder zo’n vergrootglas liggen. Ik sta ook heel erg open om samen met de gemeente en instanties te kijken hoe we de situatie goed kunnen krijgen.”

Ook De Pater is voor strenge handhaving, maar ziet tegelijkertijd hoe lastig dat is. “Fatbikes hebben geen kentekenplaat, waardoor ze in tegenstelling tot scooters niet te identificeren zijn via camera’s. Een kentekenplicht voor makkelijk op te voeren e-bikes kan een goede oplossing zijn.”

Toch probeert de politie de boel wel degelijk te handhaven, aldus een woordvoerder. Een opgevoerde fatbike levert bij de eerste aanhouding een boete van 290 euro op, bij de tweede keer wordt naast nog een boete van 290 euro de fiets in beslag genomen. De politie is ook bezig met een ‘voorlichtingsfilm’ over de fatbike, omdat ook zij het aantal fatbikes ziet toenemen in de stad.

Experts zijn het erover eens: het is niet per se de fatbike zelf die het probleem is, maar hoe de fiets wordt misbruikt. Als het ding populair zou worden onder een andere doelgroep, zou dat juist gunstig zijn, zegt ook Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. “Het zou een perfect vervoersmiddel voor ouderen zijn. Het zadel zit laag en de fiets is stabiel. Ouderen op een e-bike vallen nu vaak om.”