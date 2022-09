Na twee jaar renovatie komt de historische Bullebakbrug weer terug in de Haarlemmerbuurt

De Bullebakbrug werd dinsdag na twee jaar teruggeplaatst. Beeld Jakob van Vliet

Vroeg in de ochtend worden de eerste voorbereidingen voor de terugplaatsing van de brugvallen getroffen, waarmee het einde van de noodbrug voor fietsers en voetgangers na twee jaar langzaam in zicht komt. De mensen van bouwbedrijf BAM varen behendig een grote kraan heen en weer op de Singelgracht. De buurt heeft zich om de brug heen verzameld. Het lijkt eerder een borrel dan een bouwplaats. Buurtbewoonster Cecilia Calo (72) volgde de werkmannen op de voet. “Ze werken door weer en wind, dus ik verwen ze wel eens met een kroketje.”

De Bullebak stamt uit 1889 en is een van de weinige bruggen in Amsterdam die met twee delen opent. Het openen en sluiten van de brug gebeurt met beweegbare ‘brugvallen’ die aan de zijkant in zogeheten brugkelders verdwijnen. De vallen, die door de jaren heen af en toe verstevigd werden, waren flink aan vervanging toe. Een van de redenen waarom de gemeente een grote verbouwing van de brug nodig achtte. Vanuit Groningen zijn de nieuwe delen per boot naar Amsterdam verscheept.

Grote klankkast

Er is al veel verbouwd aan en om de Bullebak. Omgevingsmanager Annemieke van Baar (43) van de Gemeente Amsterdam, vertelt dat een belangrijk onderdeel van de vervanging het gebruik van beton in plaats van staal is. “Zo’n stalen brugkelder is als het ware een grote klankkast.” Als de Bullebak straks helemaal klaar is, zal er ook minder geluidsoverlast zijn.

Goed nieuws voor de buurtbewoners. “Want de tram zorgde voor een onwijs lawaai,” vertelt beeldhouwster Martie van der Loo (77). Haar woonboot ligt dicht bij de brug. Vanwege een gasreduceerstation moest zij haar boot tijdelijk verplaatsen naar de Zoutkeetsgracht. In mei 2023 mag haar boot weer op de oude plek gaan liggen. Fijn, zegt ze, “ik mis mijn buurtjes wel”.

Als aandenken heeft ze het bouwbedrijf om een deel van het oude steen van de brug gevraagd en dat ook gekregen. Daaruit wil zij een kunstwerk maken.

Omdat de brug monumentaal is, moet hij er onveranderd uit blijven zien. Tot blijdschap van Calo: “Hij is mooi. Old fashioned.” Daarnaast is er voor de verbouwing een bodemonderzoek gedaan en zijn er oude tekeningen van de stad bekeken. De oude stadsmuur loopt namelijk een stuk door de Singel- en Lijnbaansgracht. Reden voor het bouwbedrijf om niet ‘trillend’, maar schroevend de nieuwe fundering aan te brengen, vertelt technisch adviseur van de gemeente Ally Altman (68). “Bijna alle renovatie in Amsterdam wordt op die manier gedaan. Zo loop je de minste schade op.”

Spookverhaal

Die oude stadsmuur is ook waar de Bullebak zijn naam aan te danken heeft. Kinderen die daar speelden werden gewaarschuwd met een spookverhaal. “Niet verder dan de walmuur gaan, want als je in het water valt, komt de Bullebak je opeten,” aldus Altman.

Eind mei 2023 gaat al het verkeer over de brug weer rijden. Dat kan pas nadat verschillende kabels zijn gelegd. In januari van dat jaar mogen de fietsers en voetgangers er al op. Een nieuwe betonlaag zorgt voor extra fundering en vangt de zwaarte van de vervoersmiddelen op, vertelt Van Baar. De fiets- en voetgangersnoodbrug wordt dan ook weggehaald. “Alleen voor de brandweer maken we nu een uitzondering.”