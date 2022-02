Na tien jaar verlaat het Muizenhuis de OBA: ‘Mensen zeggen altijd: dáár wil ik wonen’

Nog iedere dag vergapen kinderen én volwassenen zich in de OBA aan het bouwwerk dat Karina Schaapman maakte als decorstuk voor haar kinderboekenserie Muizenhuis Sam & Julia. Binnenkort komt daar een einde aan. Op 16 februari gaat het muizenhuis na tien jaar terug naar Schaapman voor restauratie. ‘Een bereklus.’

Een paar jaar geleden was er een mottenplaag in de bibliotheek. De beestjes kwamen overal, dus óók in het Muizenhuis, dat op de jeugdetage van de OBA aan het Oosterdok staat. Het is slechts een van de beproevingen die het huis de afgelopen jaren heeft moeten doorstaan, vertelt Karina Schaapman, die het bouwwerk maakte. “Door de kieren van de vitrine komt ook de nodige stof binnen. Veel kamers, objecten en kleding zijn aangedaan. En één keer is een glasplaat van de vitrine geknapt in honderdduizend scherven. Die heb ik toen zoveel mogelijk ter plekke weer uit het huis moeten halen.”

Ze wil maar zeggen: haar bouwwerk is inmiddels wel toe aan een grondige opknapbeurt. Tien jaar heeft het Muizenhuis in de OBA gestaan. 16 februari gaat het terug naar Schaapman, zodat zij het decorstuk, dat meer dan honderd kamers, fabrieken, winkels en buitenruimtes telt, in alle rust kan restaureren.

Hoe lang ze daarover gaat doen weet ze niet. “Het is een bereklus,” erkent ze. Daarom gaat ze voorlopig ook geen nieuwe afspraken aan over het uitlenen van het decorstuk. Te veel druk. Al lijkt de kans dat het Muizenhuis ooit weer terugkeert naar de OBA klein. Schaapman: “Ik heb het tien jaar daar gehad. Het is ook wel goed om het eens ergens anders te zien staan, maar waar... dat weet ik nog niet.”

Zilveren griffel

Het Muizenhuis in de OBA was het eerste muizenhuis dat Schaapman ontwierp. De foto’s die ze ervan maakte dienden als illustratie voor haar kinderboek Muizenhuis Sam & Julia, dat werd bekroond met een zilveren griffel. Later volgden nog vijf boeken in de serie en ook vijf nieuwe decorstukken, allemaal gemaakt van restmaterialen die ze ‘bij elkaar rommelde op de rommelmarkt’. Een hele klus. Met het maken van één zo’n decorstuk is ze vaak ‘twee of drie jaar’ bezig.

De serie werd een onverdeeld succes. Naast de leesboeken is er inmiddels ook lesmateriaal ontwikkeld rondom het muizenverhaal, en er is allerlei Muizenhuismerchandise te koop. Dat het originele Muizenhuis in de OBA ook na tien jaar nog zoveel bekijks trekt, verbaast Schaapman niet. “Als mensen het zien zeggen ze altijd: oh, daar wil ik wonen! Met het muizenhuis hebben we een veilige, inclusieve wereld gemaakt, waar van alles te ontdekken is. Dat zie je terug in de decorstukken, maar ook in de boeken. De serie is inmiddels in 33 landen uitgegeven en overal roept het dezelfde gevoelens op. Iedereen herkent zich erin. Dat vind ik heel mooi.”