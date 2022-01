Na terugtrekken Albert Heijn willen activisten zelf de bedreigde Lutkemeerpolder kopen

Al jaren wordt actie gevoerd voor het behoud van de Lutkemeerpolder. Beeld Dingena Mol

Op maandagmorgen schepten de activisten al wat zand weg waarmee de akkers bouwrijp waren gemaakt. Het was de aftrap voor hun nieuwste poging om de polder langs de rand van Osdorp groen te houden. Verder hebben ze een bord onthuld met de plannen om van de polder een ‘voedselpark’ te maken.

“Stadslandbouw met respect voor de natuur en op een manier dat je er ook kunt recreëren,” zo omschrijft Alies Fernhout de plannen namens actiegroep Behoud Lutkemeer. Door de zeeklei in de bodem van de in 1865 drooggelegde polder is dit volgens hen de vruchtbaarste grond van de stad. Als het aan hen ligt wordt die gebruikt voor voedselproductie op korte afstand van de stad, terwijl Amsterdammers er tegelijk kunnen leren over landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit.

De activisten, die zich al jaren hardmaken voor behoud van de polder, zien nieuwe kansen nu Albert Heijn hier onlangs afzag van de bouw van een distributiecentrum. Zonder slag of stoot ging dat overigens niet. Behoud Lutkemeer had klanten opgeroepen Albert Heijn hierop aan te spreken. Op één ochtend in september waren bij achttien supermarktvestigingen in Amsterdam de deuren dichtgelijmd door een actiegroep die zich ‘AH must go’ noemde.

Miljoenen verzamelen

Nu zijn er nieuwe plannen om de polder in ere te houden. Een crowdfunding moet zo veel geld opbrengen dat de activisten dit deel van de Lutkemeerpolder kunnen kopen. Ze hebben berekend dat 4,3 miljoen euro genoeg moet zijn. Het is de bedoeling dat Amsterdammers daarvan minstens 1 miljoen bijeenbrengen.

Onderdeel van het plan is dat grondfondsen de rest van het bedrag voor hun rekening nemen. In andere delen van het land is dat al een trend aan het worden, door coöperaties als Aardpeer en Land van Ons. Dankzij de inleg van particulieren kopen zij terreinen op met de bedoeling die te beschermen als natuur of biologische landbouwgrond. Als Amsterdammers 1 miljoen euro bij elkaar brengen, laat dat meteen zien dat er draagvlak is om de polder groen te houden.

Wat doet de gemeente?

Daarmee is het plan nog wel sterk afhankelijk van medewerking van de gemeente Amsterdam. De gemeente is mede-eigenaar van de projectontwikkelaar die de grond nu in bezit heeft. Daar staat de Lutkemeerpolder voor een veelvoud van het berekende bedrag in de boeken, omdat het volgens het bestemmingsplan gaat om bouwgrond voor een bedrijventerrein. Maar als de gemeente het bestemmingsplan verandert naar landbouwgrond, zo redeneren de activisten, dan komt de waarde net boven de 4 miljoen uit.

Of hiermee het hele kostenplaatje voor een groene Lutkemeerpolder is gedekt, valt te bezien. De grond is van een ontwikkelingsmaatschappij waarin de gemeente participeert. De gemeente is dus niet de eigenaar van de grond die nu minstens 40 miljoen euro waard is, onderstreept een woordvoerder van wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke ontwikkeling). Volgens het stadsbestuur zijn distributiecentra hier bovendien nodig voor de bevoorrading van de stad.

Met soep naar de Stopera

Hoe dan ook zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart een belangrijk richtpunt voor de activisten en hun campagne, die vijf weken gaat duren. Volgende week willen ze, als ze zich met soep en een oproep voor meer lokaal voedsel melden in de Stopera, een eerste tussenstand van de crowdfunding melden. Verder krijgen ze tijdens de campagne steun van milieuorganisaties als Extinction Rebellion en Milieudefensie.

Een petitie om het bestemmingsplan te veranderen naar landbouwgrond kreeg tot dusver ruim achtduizend ondertekenaars. “We zitten midden in een klimaatcrisis en de gevolgen daarvan denderen op ons af,” zegt Fernhout. “Een distributiecentrum op de laatste vruchtbare grond van Amsterdam kan écht niet.”