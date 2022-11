Na Taghi zijn ook zijn misdaadcompagnons niet meer veilig in Dubai

Wouter Laumans: “Edin G. was al wel bekend in het wereldje. In 2017 was hij op een bruiloft van Daniel Kinahan, een bekende criminele familie uit Ierland, op een groot feest in een chic hotel. Hij staat daar op de foto met allerlei criminele kopstukken.”

Paul Vugts: “En op de gastenlijst stonden ook Ridouan Taghi en Rico de Chileen. Die iconische foto van de bruiloft van Kinahan was een snoepwinkel voor de opsporingsdiensten. Vrijwillig hadden allerlei criminelen zich om hem heen vergaard.”

Waarom Edin G. dan nu pas is opgepakt als hij al langer in het vizier was? Laumans: “In het berichtenverkeer van de neergehaalde servers van Sky ECC ging de recherche als eerste op zoek naar extreem geweld en terreur. Vervolgens gaat de lat omlaag, en komen ze bij de drugsonderzoeken.”

“Ik spreek veel advocaten, die hebben het over de ‘Sky-zaakjes’, het zijn er veel, heel veel.”