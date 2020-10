Na miezerige zondag meer herfstweer op komst

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De temperatuur hangt zondag rond de 15 graden in Amsterdam. Er is de hele dag kans op regen. Ook in de rest van het land is regen voorspeld.

Volgens meteoroloog Diana Woei van Weerplaza blijft er de komende weken dagelijks kans op neerslag. “Als de maandverwachting uitkomt, hebben we de paraplu en regenspullen wel vaak nodig in oktober. Signalen voor meer neerslag dan normaal zijn er voor bijna de hele maand.”

Normaal gesproken wordt er in de hele maand oktober ongeveer 83 millimeter neerslag opgevangen. Bijzonder veel neerslag viel er in oktober 2013: 161 millimeter. Deze hoeveelheid is goed voor een vijfde plaats in de top tien van natste oktobermaanden. De natste oktober ooit gemeten vond plaats in 1932. Toen viel er 193 millimeter.

Begin november lijkt de temperatuur weer iets op te gaan lopen. “November kan met een fractie hogere temperaturen starten en dan heb je een dikke trui misschien niet nodig.”